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  4. Uzmanların neden önerdiği şimdi anlaşıldı - 1 bardak limonlu su içmekle gelen 10 şifa

Uzmanların neden önerdiği şimdi anlaşıldı - 1 bardak limonlu su içmekle gelen 10 şifa

Canan Karatay gibi uzmanlar, pek çok nedenle limonlu su tüketimini önermektedirler

Uzmanların neden önerdiği şimdi anlaşıldı - 1 bardak limonlu su içmekle gelen 10 şifa - Sayfa 1

Bir bardak limonlu su tüketmenin vücuda olumlu etkileri konusunda birçok uzmanın tavsiyeleri yer almaktadır. C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendiren limonlu su, sindirimi destekler ve toksinlerden arındırır. Ayrıca diğer besleyici özellikleri sağlık bakımından pek çok fayda sağlayabilir. İşte limonlu su içilmesiyle gelen 10 şifa:

TARHANA ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRAN MALZEME ; 1 KEPÇE EKLEMEK YETİYOR (TIKLA ÖĞREN)

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Uzmanların neden önerdiği şimdi anlaşıldı - 1 bardak limonlu su içmekle gelen 10 şifa - Sayfa 2

1. Bağışıklık Güçlendirici: Limon, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

TARHANA ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRAN MALZEME ; 1 KEPÇE EKLEMEK YETİYOR (TIKLA ÖĞREN)

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Uzmanların neden önerdiği şimdi anlaşıldı - 1 bardak limonlu su içmekle gelen 10 şifa - Sayfa 3

2. Sindirim Destekleyici: Limonlu su, sindirim enzimlerini harekete geçirir, mideyi rahatlatır ve sindirim sürecini iyileştirir.

TARHANA ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRAN MALZEME ; 1 KEPÇE EKLEMEK YETİYOR (TIKLA ÖĞREN)

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Uzmanların neden önerdiği şimdi anlaşıldı - 1 bardak limonlu su içmekle gelen 10 şifa - Sayfa 4

3. Detoks Etkisi: Limonlu su, karaciğeri uyararak vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve detoks etkisi sağlar.

TARHANA ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRAN MALZEME ; 1 KEPÇE EKLEMEK YETİYOR (TIKLA ÖĞREN)

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