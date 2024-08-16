Uzmanların neden önerdiği şimdi anlaşıldı - 1 bardak limonlu su içmekle gelen 10 şifa
Canan Karatay gibi uzmanlar, pek çok nedenle limonlu su tüketimini önermektedirler
Bir bardak limonlu su tüketmenin vücuda olumlu etkileri konusunda birçok uzmanın tavsiyeleri yer almaktadır. C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendiren limonlu su, sindirimi destekler ve toksinlerden arındırır. Ayrıca diğer besleyici özellikleri sağlık bakımından pek çok fayda sağlayabilir. İşte limonlu su içilmesiyle gelen 10 şifa:
TARHANA ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRAN MALZEME ; 1 KEPÇE EKLEMEK YETİYOR (TIKLA ÖĞREN)
1. Bağışıklık Güçlendirici: Limon, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.
TARHANA ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRAN MALZEME ; 1 KEPÇE EKLEMEK YETİYOR (TIKLA ÖĞREN)
2. Sindirim Destekleyici: Limonlu su, sindirim enzimlerini harekete geçirir, mideyi rahatlatır ve sindirim sürecini iyileştirir.
TARHANA ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRAN MALZEME ; 1 KEPÇE EKLEMEK YETİYOR (TIKLA ÖĞREN)
3. Detoks Etkisi: Limonlu su, karaciğeri uyararak vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve detoks etkisi sağlar.
TARHANA ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRAN MALZEME ; 1 KEPÇE EKLEMEK YETİYOR (TIKLA ÖĞREN)