Uzmanların neden önerdiği şimdi anlaşıldı - 1 bardak limonlu su içmekle gelen 10 şifa

Bir bardak limonlu su tüketmenin vücuda olumlu etkileri konusunda birçok uzmanın tavsiyeleri yer almaktadır. C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendiren limonlu su, sindirimi destekler ve toksinlerden arındırır. Ayrıca diğer besleyici özellikleri sağlık bakımından pek çok fayda sağlayabilir. İşte limonlu su içilmesiyle gelen 10 şifa:

TARHANA ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRAN MALZEME ; 1 KEPÇE EKLEMEK YETİYOR (TIKLA ÖĞREN)