Uzmanların önerdiği meyveler! Hangi meyve neye iyi geliyor ve hangi hastalıklardan koruyor?
Havaların soğuması ve hastalıkların artmasıyla birlikte sağlıklı beslenme daha da önemli bir hale geldi. Ancak her gün tükettiğimiz meyveler bizi her türlü hastalıklardan koruyabilir. Peki, hangi meyve neye iyi gelir? İşte detaylar…
İNCİR
İncir hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.
Sindirim sistemini destekler.
Kandaki yağ seviyelerine ve kan basıncına etki ederek damar sağlığının iyileşmesinde ve kalp sağlığını korumada etkilidir.
Lif bakımından zengin bir meyve olması nedeniyle meme kanserine karşı korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Vücudun günlük vitamin ihtiyacını karşılar.
Kemik sağlığını korur ve kemikleri güçlendirir.
ÇİLEK
Hücreleri serbest radikaller ve diğer kanserojenlerden korur.
Romatoid artrit, gut gibi hastalıklarda meydana gelen yangıları azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
İçerdiği mineraller sayesinde kemik sağlığını korur.
İçerdiği polifenol flavonoidler sayesinde vücuttaki stres azaltır.
Su ve lif içeriği ile kabızlığı önler.
Folat açısından zengin olduğu için kansızlığa iyi gelir.
MUZ
Kan şekerini dengeler.
İnsülin direncini artırır.
Sindirim sistemini korur.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Enerji verir.
Böbrek taşı ve böbrek kumu oluşumuna karşı vücut direnncini artırır.Böbreklerde taş ya da kum varsa da böbrek taşının düşürülmesine ve böbrek kumunun dökülmesine yardımcı olur.
ELMA
Kandaki kolestrol seviyelerinin azalmasına yardımcı olarak alp ve damar hastalıkları oluşumunu önler.
Serbest radikallerin etkilerine karşı korur ve kanser oluşumunu önler.
İltihabı hafifletir.
Elma kabuğundaki antioksidan bileşikler kan akışına yardımcı olarak kan basıncının düzenlenmesini destekler.
İçerdiği A vitamini ve C vitamini sayesinde göz sağlığını korur.