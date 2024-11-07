Uzmanların önerdiği meyveler! Hangi meyve neye iyi geliyor ve hangi hastalıklardan koruyor?

MUZ

Kan şekerini dengeler.

İnsülin direncini artırır.

Sindirim sistemini korur.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Enerji verir.

Böbrek taşı ve böbrek kumu oluşumuna karşı vücut direnncini artırır.Böbreklerde taş ya da kum varsa da böbrek taşının düşürülmesine ve böbrek kumunun dökülmesine yardımcı olur.