Üzüm ve lahanayı tahtından eden sarma: Ev hanımları tercih etmeye başladı

Karalahana sarması, hem sağlıklı bir öğün isteyenler hem de farklı lezzetler tatmayı denemeyi arzulayanlar için enfes bir tercihtir. Klasik tariflere güncel ve modern incelikler ekleyen bu lezzet, Türk mutfağının ne kadar derin ve çeşitli olduğunu bir kez daha öne çıkarmıştır. Eğer Siz de kendi mutfağınıza farklı bir ambiyans katmayı diliyorsanız, karalahana sarmasını mutlaka pişirmelisiniz.