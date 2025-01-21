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  4. Üzüm ve lahanayı tahtından eden sarma: Ev hanımları tercih etmeye başladı

Üzüm ve lahanayı tahtından eden sarma: Ev hanımları tercih etmeye başladı

Karalahana sarması: Klasik tatlara güncel ve modern bir bakış açısı

Üzüm ve lahanayı tahtından eden sarma: Ev hanımları tercih etmeye başladı - Sayfa 1

Üzüm yaprağı ve beyaz lahanadan sıkılanlara muhteşem öneri. Ev hanımları vişneli kara lahana sarmasını tercih etmeye başladı. Çok daha besleyici ve kendine özgü bir tat.

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Üzüm ve lahanayı tahtından eden sarma: Ev hanımları tercih etmeye başladı - Sayfa 2

Geleneksel Türk mutfağı, birbirinden zengin ve çeşitli lezzetleriyle sürekli ön plana çıkmıştır. Bilhassa sarma söz konusuyla akıllara ger zaman beyaz lahana ve üzüm yaprağı sarması gelir. Fakat son günlerde bu geleneksel tatlara farklı bir seçenek olarak karalahana sarması eklendi

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Üzüm ve lahanayı tahtından eden sarma: Ev hanımları tercih etmeye başladı - Sayfa 3

Karalahana sarması, hem sağlıklı bir öğün isteyenler hem de farklı lezzetler tatmayı denemeyi arzulayanlar için enfes bir tercihtir. Klasik tariflere güncel ve modern incelikler ekleyen bu lezzet, Türk mutfağının ne kadar derin ve çeşitli olduğunu bir kez daha öne çıkarmıştır. Eğer Siz de kendi mutfağınıza farklı bir ambiyans katmayı diliyorsanız, karalahana sarmasını mutlaka pişirmelisiniz.

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Üzüm ve lahanayı tahtından eden sarma: Ev hanımları tercih etmeye başladı - Sayfa 4

Önemli not: Karalahanayı pişirilmeden evvel mutlaka lahanaların haşlanması gerekir ve süresi çok mühimdir. Çok fazla haşlanırsa lahanalar erir ve dağılır. İç malzemesinin iyi pişmesi için uzun bir süre de tencerede kaynayacaktır.

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