Üzümlü tarçınlı kek yapmanın püf noktası ; İçi tam kıvam alıyor ve güzel kabarıyor
Evde üzümlü tarçınlı kek yaparken uygulayacağınız bu püf nokta sayesinde hem tam kıvamında olacak hem de kusursuz kabaracak
Kek kültürü Türk mutfağında geniş yere sahiptir. Lezzetli olan kekler özellikle gün ortalarında çayların yanına tercih ediliyor.
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Keki güzel kabartmak için çırpma işlemini doğru yapmalısınız. Kekin hamuru sürekli çırpılırsa kıvamı da güzel olur.
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Şeker ile yumurta tam çırpılırsa kek de güzel kabarır. İyice beyaz köpüklerin oluşması gerekiyor.
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