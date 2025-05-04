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  4. Üzümlü tarçınlı kek yapmanın püf noktası ; İçi tam kıvam alıyor ve güzel kabarıyor

Üzümlü tarçınlı kek yapmanın püf noktası ; İçi tam kıvam alıyor ve güzel kabarıyor

Evde üzümlü tarçınlı kek yaparken uygulayacağınız bu püf nokta sayesinde hem tam kıvamında olacak hem de kusursuz kabaracak

Üzümlü tarçınlı kek yapmanın püf noktası ; İçi tam kıvam alıyor ve güzel kabarıyor - Sayfa 1

Kek kültürü Türk mutfağında geniş yere sahiptir. Lezzetli olan kekler özellikle gün ortalarında çayların yanına tercih ediliyor.

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Üzümlü tarçınlı kek yapmanın püf noktası ; İçi tam kıvam alıyor ve güzel kabarıyor - Sayfa 2

Keki güzel kabartmak için çırpma işlemini doğru yapmalısınız. Kekin hamuru sürekli çırpılırsa kıvamı da güzel olur.

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Üzümlü tarçınlı kek yapmanın püf noktası ; İçi tam kıvam alıyor ve güzel kabarıyor - Sayfa 3

Şeker ile yumurta tam çırpılırsa kek de güzel kabarır. İyice beyaz köpüklerin oluşması gerekiyor.

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Üzümlü tarçınlı kek yapmanın püf noktası ; İçi tam kıvam alıyor ve güzel kabarıyor - Sayfa 4

Bu püf nokta bütün kek türleri için geçerlidir.

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