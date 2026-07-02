Uzun ömrün sırrı çözüldü: Her gün bu sayıda adım atanlar hastalık yüzü görmüyor!

YAŞ GRUPLARINA GÖRE İDEAL ADIM MİKTARI DEĞİŞİR

Her bireyin yaşı, fiziksel kapasitesi ve genel sağlık durumu atması gereken adım miktarını doğrudan değiştirmektedir. Genç ve yetişkin bireyler için günlük sekiz bin ile on bin adım arası bir hedef oldukça ideal kabul edilmektedir. Ancak altmış beş yaş üstü kıdemli bireyler için günde altı bin ile yedi bin adım atmak tamamen yeterlidir. Önemli olan vücudunuzu aşırı zorlamadan, yaşınıza uygun ve sürdürülebilir bir hareket temposu yakalamaktır.