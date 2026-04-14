Varis belirtileri nelerdir? Varis nasıl geçer?
Bacaklarda ağrı, şişlik ve damar belirginleşmesiyle ortaya çıkan varis, sadece estetik bir kaygı değil, tedavi edilmediğinde hayati risk taşıyan bir damar hastalığıdır. Peki, varis neden olur, belirtileri nelerdir ve en etkili tedavi yöntemleri hangileridir? İşte, varise dair detaylar...
VARİS NEDİR VE NEDEN OLUR?
Varis, bacaklardaki toplardamarların genişlemesi ve kıvrımlı bir hal almasıyla ortaya çıkan kronik bir damar hastalığıdır. Temel nedeni, kanı kalbe geri taşımakla görevli olan damar kapakçıklarının işlevini yitirmesidir. Kapakçıklar bozulduğunda kan geriye kaçar ve damarlarda göllenerek varisli yapıyı oluşturur.
VARİS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Varisin en yaygın belirtileri arasında bacaklarda ağırlaşma hissi, sızlama ve özellikle akşamları artan şişlikler yer alır. Çoğu hasta bacaklarını havaya kaldırdığında rahatladığını fark eder. Eğer damarlarınız gözle görülür şekilde belirginleşmişse veya deri altında mor kümeler oluşmuşsa bu durum varisin en net işaretidir.
VARİS AĞRISINA NE İYİ GELİR?
Bacaklardaki varis ağrısını hafifletmenin en hızlı yolu, bacakları kalp seviyesinden yaklaşık 20-30 santimetre yukarıda tutmaktır. Gün sonunda bacaklara uygulanan soğuk su masajı, damarları büzüştürerek dolaşımı hızlandırır ve sızlamayı anında dindirir. Ancak bu yöntemler sadece geçici bir rahatlama sağlar, kalıcı çözüm değildir.
VARİS KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ?
Toplumda yaygın olan yanlış inanışın aksine, varis kendiliğinden veya sadece krem kullanarak iyileşebilen bir hastalık değildir. Bozulan damar kapakçıkları kendi kendine tamir olamaz. Bu nedenle tedavi ertelendiğinde, küçük bir kılcal damar sorunu zamanla büyük ve ağrılı damar yumağına dönüşebilir.