Varis belirtileri nelerdir? Varis nasıl geçer?

VARİS KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ?



Toplumda yaygın olan yanlış inanışın aksine, varis kendiliğinden veya sadece krem kullanarak iyileşebilen bir hastalık değildir. Bozulan damar kapakçıkları kendi kendine tamir olamaz. Bu nedenle tedavi ertelendiğinde, küçük bir kılcal damar sorunu zamanla büyük ve ağrılı damar yumağına dönüşebilir.