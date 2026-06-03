Varis neden olur ve kimleri tehdit eder?

GENETİK YATKINLIK VE AİLESEL DAMAR ZAYIFLIĞI

Varis oluşumunun arkasındaki en birincil ve değiştirilemez nedenlerin başında ailevi yani genetik yatkınlık gelmektedir. Anne veya babasında varis öyküsü olan bireylerde bu hastalığın görülme olasılığı diğer insanlara kıyasla kat kat daha yüksektir. Genetik faktörler, toplardamarların duvar yapısının ve içindeki kapakçıkların doğuştan zayıf olmasına yol açmaktadır. Vücut yaşlandıkça ve kronik basınca maruz kaldıkça bu yapısal zayıflık bacaklarda belirgin damar genişlemelerine dönüşür. Ailesinde damar hastalığı bulunan kişilerin henüz belirtiler başlamadan önce koruyucu önlemler alması hayati önem taşımaktadır.