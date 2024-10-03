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  4. Vatandaşların en güvende hissettiği iller açıklandı ; Valizini toplayan buraya akın ediyor

Vatandaşların en güvende hissettiği iller açıklandı ; Valizini toplayan buraya akın ediyor

Türkiye’de insanların kendilerini güvende hissettiği iller TÜİK tarafından açıklandı. Valizini toplayan göç ediyor

Vatandaşların en güvende hissettiği iller açıklandı ; Valizini toplayan buraya akın ediyor - Sayfa 1

Türkiye’de işlenen suçlar nedeniyle vatandaşlar diken üstünde yaşıyor. Bu nedenle emekli olan vatandaşlar başta olmak üzere daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek isteyenler göç etmenin yollarını arıyor.

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Vatandaşların en güvende hissettiği iller açıklandı ; Valizini toplayan buraya akın ediyor - Sayfa 2

Göç etmek isteyenler ise Türkiye’nin güvenli şehirlerini tercih ediyor. 

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Vatandaşların en güvende hissettiği iller açıklandı ; Valizini toplayan buraya akın ediyor - Sayfa 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gece yalnız sokakta yürürken insanların hangi illerde kendini güvende hissettiğini listeledi.

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Vatandaşların en güvende hissettiği iller açıklandı ; Valizini toplayan buraya akın ediyor - Sayfa 4

LİSTENİN BAŞI EGE BÖLGESİ’NDEN

karar.com’da yer alan habere göre vatandaşlar gece yalnız yürürken kendilerini en çok Afyonkarahisar'da güvende hissediyor.

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