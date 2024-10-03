Vatandaşların en güvende hissettiği iller açıklandı ; Valizini toplayan buraya akın ediyor
Türkiye’de insanların kendilerini güvende hissettiği iller TÜİK tarafından açıklandı. Valizini toplayan göç ediyor
Türkiye’de işlenen suçlar nedeniyle vatandaşlar diken üstünde yaşıyor. Bu nedenle emekli olan vatandaşlar başta olmak üzere daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek isteyenler göç etmenin yollarını arıyor.
Göç etmek isteyenler ise Türkiye’nin güvenli şehirlerini tercih ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gece yalnız sokakta yürürken insanların hangi illerde kendini güvende hissettiğini listeledi.
LİSTENİN BAŞI EGE BÖLGESİ’NDEN
karar.com’da yer alan habere göre vatandaşlar gece yalnız yürürken kendilerini en çok Afyonkarahisar'da güvende hissediyor.