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  4. Vatikan’ın 900 yıllık kıyamet kehaneti! Papa Francis'in hastalığı ile yeniden gündemde

Vatikan’ın 900 yıllık kıyamet kehaneti! Papa Francis'in hastalığı ile yeniden gündemde

Papa Francis'in hastalığı sırasında Vatikan'ın 900 yıllık kıyamet kehanetleri yeniden gündeme geldi. Kehanete göre, Papa Francis, Kilise'nin son lideri olabilir.

Vatikan’ın 900 yıllık kıyamet kehaneti! Papa Francis'in hastalığı ile yeniden gündemde - Sayfa 1

Vatikan'da bulunan 900 yıllık bir kitaba göre, 'Kıyamet Günü' yaklaşıyor ve Papa Francis, Kilise'nin son lideri olabilir.

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Vatikan’ın 900 yıllık kıyamet kehaneti! Papa Francis'in hastalığı ile yeniden gündemde - Sayfa 2

Papa Francis'in sağlığı, Aziz Başpiskopos Malachy'nin "Papaların Kehanetleri" olarak bilinen 900 yıllık bir kitaba olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Bu kitap, Kıyamet Günü'nün yılını öngördüğünü iddia ediyor.

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Vatikan’ın 900 yıllık kıyamet kehaneti! Papa Francis'in hastalığı ile yeniden gündemde - Sayfa 3

İncil’e göre Yargı Günü İsa'nın insanlığı yargılamak ve Dünya'yı ve Cenneti yok etmek üzere Dünya'ya döndüğü gündür.

 

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Vatikan’ın 900 yıllık kıyamet kehaneti! Papa Francis'in hastalığı ile yeniden gündemde - Sayfa 4

İrlandalı piskopos Saint Malachy'ye ait olduğu düşünülen 12. yüzyıl tarihli kitaba göre, bu olay 2027 yılında gerçekleşecek.

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