Vatikan’ın 900 yıllık kıyamet kehaneti! Papa Francis'in hastalığı ile yeniden gündemde
Papa Francis'in hastalığı sırasında Vatikan'ın 900 yıllık kıyamet kehanetleri yeniden gündeme geldi. Kehanete göre, Papa Francis, Kilise'nin son lideri olabilir.
Vatikan'da bulunan 900 yıllık bir kitaba göre, 'Kıyamet Günü' yaklaşıyor ve Papa Francis, Kilise'nin son lideri olabilir.
Papa Francis'in sağlığı, Aziz Başpiskopos Malachy'nin "Papaların Kehanetleri" olarak bilinen 900 yıllık bir kitaba olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Bu kitap, Kıyamet Günü'nün yılını öngördüğünü iddia ediyor.
İncil’e göre Yargı Günü İsa'nın insanlığı yargılamak ve Dünya'yı ve Cenneti yok etmek üzere Dünya'ya döndüğü gündür.