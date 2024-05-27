Vitamin deposu! Somon balığının faydaları nelerdir?

Somon balığı nasıl pişirilir?

Somon balığı yağlı bir balık olduğu için yağ kullanmadan tavada kolayca pişirebilir. Bunun için teflon veya seramik tava kullanmak daha faydalı olur. Tavayı önceden ısıtarak fileto halinde hazırlanmış olan somonları içerisine atın ve yaklaşık 5 dakika kadar arkalı önlü pişirin. Vaktiniz varsa somonları zeytinyağı, limon, tuz ve isteğe bağlı baharatlar ile marine ederek 1-2 saat bekletebilirsiniz.

Somon balığını ızgara ve fırında da pişirebilirsiniz.