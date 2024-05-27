Vitamin deposu! Somon balığının faydaları nelerdir?
Somon balığı içerdiği A, B12, E ve K vitaminleri, selenyum, potasyum ve magnezyum açısından her yaş grubu için sağlığıyla ön plana çıkan lezzetli bir balık türüdür. Peki, somon balığının faydaları nelerdir? İşte somon balığının faydaları…
Somon balığının özellikleri
Somon balıkları, genellikle gümüş, mavi ve yeşil renk tonlarına sahip parlak ve iri gövdeleri ile tanınır. Bu balıkların boyutları türlere bağlı olarak değişiklik gösterse de, ortalama olarak 70 cm ila 150 cm arasında değişen uzunluklara ve 4 ila 45 kg arasında ağırlıklara ulaşabilirler.
Somon balığının faydaları nelerdir?
Kalp damar sağlığını korur.
Kansere karşı koruyucudur.
İltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine destek olur.
Soğuk algınlığı, grip ve nezlenin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.
Kemik sağlığını korur.
Hücrelerin yenilenme hızını artırarak cildin ışıltılı görünmesini sağlar.
İçerindeki A vitamini sayesinde göz sağlığını korur.
İçeriğindeki vitamin, mineral ve omega 3 yağ asitlerinin etkisiyle somon, beynin fonksiyonlarını sağlıkla devam ettirmesini sağlar.
İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncını kontrol eder ve inme riskini de azaltır.
Somon balığı nasıl pişirilir?
Somon balığı yağlı bir balık olduğu için yağ kullanmadan tavada kolayca pişirebilir. Bunun için teflon veya seramik tava kullanmak daha faydalı olur. Tavayı önceden ısıtarak fileto halinde hazırlanmış olan somonları içerisine atın ve yaklaşık 5 dakika kadar arkalı önlü pişirin. Vaktiniz varsa somonları zeytinyağı, limon, tuz ve isteğe bağlı baharatlar ile marine ederek 1-2 saat bekletebilirsiniz.
Somon balığını ızgara ve fırında da pişirebilirsiniz.