Vitamin eksikliği hayatımızı nasıl etkiler? İşte, vitamin eksikliği belirtileri ve alınacak önlemler

VİTAMİN KAYNAKLARI VE BESLENMEDEKİ ROLÜ

Vitaminler çoğunlukla taze meyve ve sebzelerde bulunur. Hayvansal ürünler de bazı vitaminlerin önemli kaynağıdır. Örneğin, balık ve yumurta D vitamini açısından zengindir. Süt ve süt ürünleri kalsiyum ve B vitaminleri sağlar. Kuruyemişler ve tohumlar E vitamini açısından değerlidir. Yeşil yapraklı sebzeler A ve K vitaminlerini içerir. Meyveler ise özellikle C vitamini bakımından zengindir. Tam tahıllar B vitaminleri açısından önemli besinlerdir. Karaciğer gibi organ etleri A vitamini açısından yüksektir. Vitaminlerin biyoyararlanımı, besinlerin hazırlanma ve pişirme yöntemine bağlıdır. Taze ve az işlenmiş gıdalar vitamin kaybını önler. Dondurulmuş sebze ve meyveler de iyi birer vitamin kaynağıdır. Düzenli ve dengeli beslenme, vitamin ihtiyacını karşılamada etkili olur. Vitamin takviyeleri yalnızca eksiklik durumunda önerilir. Ancak, aşırıya kaçmadan kullanılması gerekir.