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  4. Vize gerekmiyor ; Tatile giden Türkiye’deki evini satıp orada ev otomobil alıyor.

Vize gerekmiyor ; Tatile giden Türkiye’deki evini satıp orada ev otomobil alıyor.

Türk vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla bile ziyaret edebileceği o ülkedeki yaşam için hayatını değiştirenler var.

Vize gerekmiyor ; Tatile giden Türkiye’deki evini satıp orada ev otomobil alıyor. - Sayfa 1

Tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle bilinen Makedonya Türkiye’den giden turistlerin uğrak noktası oluyor.

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Vize gerekmiyor ; Tatile giden Türkiye’deki evini satıp orada ev otomobil alıyor. - Sayfa 2

Uygun ve hesaplı olduğu için de tercih edilen Makedonya’ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları kimlik kartıyla giriş yapabiliyor.

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Vize gerekmiyor ; Tatile giden Türkiye’deki evini satıp orada ev otomobil alıyor. - Sayfa 3

Makedonya'nın doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu görenler ise adeta ülkeye yerleşmenin planlarını yapıyor.

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Vize gerekmiyor ; Tatile giden Türkiye’deki evini satıp orada ev otomobil alıyor. - Sayfa 4

Osmanlı Devleti'nden miras olan Makedonya'da Türk nüfusunun da yoğun olduğu biliniyor. 

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