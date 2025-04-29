Vize gerekmiyor ; Tatile giden Türkiye’deki evini satıp orada ev otomobil alıyor.
Türk vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla bile ziyaret edebileceği o ülkedeki yaşam için hayatını değiştirenler var.
Tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle bilinen Makedonya Türkiye’den giden turistlerin uğrak noktası oluyor.
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Uygun ve hesaplı olduğu için de tercih edilen Makedonya’ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları kimlik kartıyla giriş yapabiliyor.
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Makedonya'nın doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu görenler ise adeta ülkeye yerleşmenin planlarını yapıyor.
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