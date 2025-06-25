  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Vize istemeyen ülkeler değişti ; Popüler ülkeler de artık listede

Vize istemeyen ülkeler değişti ; Popüler ülkeler de artık listede

Tatilcilerin rotasına eklediği çok sayıda ülke artık vize istemiyor. Güney Kore gibi ülkelerin de yer aldığı vizesiz ülkeler listesi güncellendi.

Vize istemeyen ülkeler değişti ; Popüler ülkeler de artık listede - Sayfa 1

Dünyayı keşfetmek ve başka ülkelere seyahat etmek isteyenler artık muradına eriyor. Çünkü çok sayıda ülke vize uygulamasını kaldırdı.

1 | 83
Vize istemeyen ülkeler değişti ; Popüler ülkeler de artık listede - Sayfa 2

Onlarca ülkeye gidebilmek için artık vize almanıza gerek yok. Hatta güncellenen listedeki ülkeler kapıda vize uygulaması bile yapmıyor.

2 | 83
Vize istemeyen ülkeler değişti ; Popüler ülkeler de artık listede - Sayfa 3

2025 YILINDA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER TAM LİSTE

Ülkemizden turist olarak gitmek isteyenleri de ilgilendiren listenin tamamı enuygun.com sitesinde paylaşıldı. İşte vizesiz ülkeler listesinin tamamı:

3 | 83
Vize istemeyen ülkeler değişti ; Popüler ülkeler de artık listede - Sayfa 4

Andorra
Avrupa
Vizesiz
90Gün

4 | 83