Vize istemeyen ülkeler değişti ; Popüler ülkeler de artık listede
Tatilcilerin rotasına eklediği çok sayıda ülke artık vize istemiyor. Güney Kore gibi ülkelerin de yer aldığı vizesiz ülkeler listesi güncellendi.
Dünyayı keşfetmek ve başka ülkelere seyahat etmek isteyenler artık muradına eriyor. Çünkü çok sayıda ülke vize uygulamasını kaldırdı.
Onlarca ülkeye gidebilmek için artık vize almanıza gerek yok. Hatta güncellenen listedeki ülkeler kapıda vize uygulaması bile yapmıyor.
2025 YILINDA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER TAM LİSTE
Ülkemizden turist olarak gitmek isteyenleri de ilgilendiren listenin tamamı enuygun.com sitesinde paylaşıldı. İşte vizesiz ülkeler listesinin tamamı: