Vize istemeyen ülkeler ucuz tatilcilerin rotası ; Valizini alan kimlikle sınırdan geçiyor
Ucuz ve uygun fiyatla tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında vizesiz girilebilen ülkeler geliyor.
Günümüzde ucuz ve hesaplı tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında vizesiz seyahat edilebilen ülkeler var. Türkiye’nin ise karşılıklı anlaşmalı olduğu vizesiz gidilebilecek çok sayıda ülke var.
Amerika, Asya, Avrupa, Afrika gibi kıtalarda gidilebilecek tüm vizesiz ülkelerin listesini flypgs.com ve blog.turkishairlines.com’dan sizler için derledik. İşte gezme iştahınızı kabartacak o listenin tamamı:
Andorra: Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsin.
Arjantin: Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsin.