Vize istemeyen ülkeler ucuz tatilcilerin rotası ; Valizini alan kimlikle sınırdan geçiyor

Günümüzde ucuz ve hesaplı tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında vizesiz seyahat edilebilen ülkeler var. Türkiye’nin ise karşılıklı anlaşmalı olduğu vizesiz gidilebilecek çok sayıda ülke var.

Amerika, Asya, Avrupa, Afrika gibi kıtalarda gidilebilecek tüm vizesiz ülkelerin listesini flypgs.com ve blog.turkishairlines.com’dan sizler için derledik. İşte gezme iştahınızı kabartacak o listenin tamamı: