Vücudun gizli çarkları: D vitamini ve magnezyum eksikliğine dikkat!
Sürekli kas ağrıları çekiyor, sabahları yorgun kalkıyor ve kramplarla boğuşuyorsanız; vücudunuzun temel enerji anahtarları olan D vitamini ve magnezyum depoları alarm veriyor olabilir. Sürekli kahve tüketerek geçiştirmeye çalıştığınız bu kronik halsizlik, aslında hücrelerinizin oksijen ve enerjiye aç olduğunun sinsi bir kanıtı olabilir; vücudunuzun 'pil bitiyor' sinyalini doğru okumak ve enerjinizi kalıcı olarak geri kazanmak için dikkat etmeniz gereken kritik tıbbi gerçekler haberimizde...
VİTAMİN İÇMENİZE RAĞMEN NEDEN DEĞERLER YÜKSELMİYOR?
Birçok kişi düzenli D vitamini takviyesi kullanmasına karşın tahlil sonuçlarında neden bir ilerleme kaydedemediğini merak eder. Bu durumun arkasındaki en büyük sır magnezyumun D vitaminini aktif hale getiren gizli bir motor görevi görmesidir. Eğer vücudunuzda yeterli magnezyum yoksa aldığınız D vitamini hücrelere girmek yerine dokularda atıl bir şekilde bekleyerek etkisiz kalır. Magnezyum bu vitamini karaciğer ve böbreklerde işleyerek vücudun kullanabileceği gerçek enerji formuna dönüştürür. Bu ikili arasındaki denge bozulduğunda en kaliteli takviyeler bile idrarla atılan pahalı birer çabadan öteye gidemez. Hücrelerinizin bu vitaminleri tanıması ve kapılarını açması için magnezyumun anahtar rolünü asla ihmal etmemelisiniz. Enerji üretimi ve bağışıklık kalkanı ancak bu senkronize çalışma sağlandığında tam kapasite devreye girer.
VÜCUDUNUZ “PİL BİTİYOR” SİNYALİ VERİYOR OLABİLİR
D vitamini ve magnezyum eksikliği kendini çoğu zaman normal sandığımız yorgunluk hissiyle gizleyerek sinsice ilerler. Gece uykudan sıçratan o keskin bacak krampları veya göz seğirmeleri magnezyumun hücresel düzeyde tükendiğinin en net çığlığıdır. Sabahları on saat uyumanıza rağmen sanki hiç dinlenmemiş gibi bir ağırlıkla kalkıyorsanız enerji depolarınız boşalmış demektir. Bağışıklık sisteminin çökmesiyle sıklaşan hastalıklar ve geç iyileşen yaralar D vitamini kalkanının düştüğünü gösteren önemli işaretlerdir. Sadece fiziksel değil durduk yere gelen mutsuzluk ve odaklanma güçlüğü de bu mikro besinlerin azlığıyla doğrudan ilişkilidir. Kalp çarpıntısı veya geçmeyen sırt ağrıları gibi şikayetler vücudun elektriksel sistemindeki bir aksaklığın habercisidir. Bu küçük ama sürekli rahatsızlıkları geçiştirmek yerine vücudunuzun neyi eksik bulduğunu anlamak sağlığınız için en büyük adımdır.
BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VİTAMİN EMİLİMİNE ETKİSİ
Modern dünyada en iyi beslenen kişilerin bile vitamin fakiri olmasının altında toprağımızın ve soframızın değişen yapısı yatıyor. Eskiden sebzelerde bolca bulunan magnezyum endüstriyel tarım ve kimyasal ilaçlar nedeniyle artık tabaklarımıza kadar ulaşamıyor. Kapalı ofislerde geçen uzun mesailer ve dışarı çıktığımızda kullandığımız yüksek korumalı kremler güneşin sunduğu doğal D vitamini sentezini tamamen kesiyor. Üstelik aşırı kafein tüketimi asitli içecekler ve yoğun stres vücuttaki magnezyumu adeta bir elektrik süpürgesi gibi hızla çekip alıyor. İşlenmiş gıdalardaki katkı maddeleri bağırsak emilimini bozarak bu değerli maddelerin kana karışmasını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Vücudumuz her gün bu hırsızlara karşı savaş verirken biz farkında olmadan depolarımızı her geçen gün biraz daha tüketiyoruz.
TAHLİL SONUÇLARI NE ANLATIYOR?
Doktora gidip kan verdiğinizde D vitamini sonucunun sadece "normal" aralıkta olması aslında sizin tam olarak sağlıklı olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin çelik gibi olması için D vitamini seviyesinin 50 ile 80 arasında tutulmasını hayatî buluyor. Magnezyumda ise durum daha karmaşıktır; çünkü vücuttaki magnezyumun sadece yüzde biri kanda dolaşır, geri kalanı hücre içinde saklıdır. Bu yüzden kan testinizde magnezyum normal görünse bile hücreleriniz aslında susuz kalmış bir toprak gibi çatlıyor olabilir. Sadece kağıt üzerindeki rakamlara bakmak yerine vücudunuzdaki kas seyirmeleri, kramplar ve kronik halsizlik gibi klinik belirtileri doktorunuza mutlaka detaylıca anlatmalısınız. Unutulmamalıdır ki laboratuvardan gelen her veri ham bir bilgidir; bu sonuçları sizin klinik öykünüzle birleştirerek en doğru şekilde yine hekiminiz değerlendirecektir. Doğru bir teşhis süreci, hem bu laboratuvar verilerini hem de sizin günlük yaşam kalitenizdeki değişimleri birleştiren bütünsel bir bakıştır.