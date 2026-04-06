Vücudun gizli çarkları: D vitamini ve magnezyum eksikliğine dikkat!

TAHLİL SONUÇLARI NE ANLATIYOR?

Doktora gidip kan verdiğinizde D vitamini sonucunun sadece "normal" aralıkta olması aslında sizin tam olarak sağlıklı olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin çelik gibi olması için D vitamini seviyesinin 50 ile 80 arasında tutulmasını hayatî buluyor. Magnezyumda ise durum daha karmaşıktır; çünkü vücuttaki magnezyumun sadece yüzde biri kanda dolaşır, geri kalanı hücre içinde saklıdır. Bu yüzden kan testinizde magnezyum normal görünse bile hücreleriniz aslında susuz kalmış bir toprak gibi çatlıyor olabilir. Sadece kağıt üzerindeki rakamlara bakmak yerine vücudunuzdaki kas seyirmeleri, kramplar ve kronik halsizlik gibi klinik belirtileri doktorunuza mutlaka detaylıca anlatmalısınız. Unutulmamalıdır ki laboratuvardan gelen her veri ham bir bilgidir; bu sonuçları sizin klinik öykünüzle birleştirerek en doğru şekilde yine hekiminiz değerlendirecektir. Doğru bir teşhis süreci, hem bu laboratuvar verilerini hem de sizin günlük yaşam kalitenizdeki değişimleri birleştiren bütünsel bir bakıştır.