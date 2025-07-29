Vücudun sessiz tehlikesi: Dehidrasyon nedir ve nasıl korunuruz?

Vücudumuz susuz kaldığında bize ne gibi sinyaller verir?

​Dehidrasyonun ilk ve en belirgin belirtisi genellikle susuzluk hissidir. Ancak bu his, genellikle vücudumuzda su kaybının başladığının ilk işaretidir ve bu noktada sıvı alımına başlamak önemlidir. Susuzluk hissiyle birlikte, idrar renginde koyulaşma da dikkat çekici bir göstergedir; açık sarı veya renksiz idrar, yeterli hidrasyonun işaretidir.