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Vücudunuz size bu sinyalleri gönderiyorsa dikkat! Yeterince su içmiyor olabilirsiniz

Gün içinde yeterince su içtiğinizi düşünüyor olsanız da bu miktar vücudunuz için yeterli olmayabilir. Peki, yeterince su içmediğinizde vücudunuz size hangi sinyalleri gönderir? İşte detaylar…

Vücudunuz size bu sinyalleri gönderiyorsa dikkat! Yeterince su içmiyor olabilirsiniz - Sayfa 1

GÜNDE KAÇ BARDAK SU İÇİLMELİDİR?

Organların görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için günde en az 8 bardak su içilmelidir.

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Vücudunuz size bu sinyalleri gönderiyorsa dikkat! Yeterince su içmiyor olabilirsiniz - Sayfa 2

YETERLİ SU İÇMEDİĞİMİZDE VÜCUDUMUZUN VERDİĞİ SİNYALLER

 

MİGREN ATAKLARI

Susuzluk baş ağrısına da yol açabilir. Gün içerisinde sıklıkla baş ağrısı çekiyorsanız ve dinmeyen baş ağrıları migrene dönüşüyorsa bunun en temel nedeni su içmemeniz olabilir. Ani hareket ettiğinizde ya da bir şeyi almak için eğildiğinizde aniden başınıza bir ağrı giriyorsa daha fazla su içmelisiniz.

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Vücudunuz size bu sinyalleri gönderiyorsa dikkat! Yeterince su içmiyor olabilirsiniz - Sayfa 3

SİNİRLİLİK

Yeterli miktarda su içmemek beyin fonksiyonlarınızı çok yönlü bir şekilde etkileyerek mutsuz ve daha sinirli hissetmenize neden olur. Ayrıca az su içmek stres seviyenizi artırarak anksiyeteyi tetikler.

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Vücudunuz size bu sinyalleri gönderiyorsa dikkat! Yeterince su içmiyor olabilirsiniz - Sayfa 4

YORGUNLUK

Yeterince su içmeyen kişiler su içenlere oranla daha yorgun hissederler. Bunun nedeni de vücudun kandan suyu almasıdır. Kan seviyenizdeki oksijen azalması yorgun hissetmenize neden olur.

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