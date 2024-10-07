Vücudunuz size bu sinyalleri gönderiyorsa dikkat! Yeterince su içmiyor olabilirsiniz

YETERLİ SU İÇMEDİĞİMİZDE VÜCUDUMUZUN VERDİĞİ SİNYALLER

MİGREN ATAKLARI

Susuzluk baş ağrısına da yol açabilir. Gün içerisinde sıklıkla baş ağrısı çekiyorsanız ve dinmeyen baş ağrıları migrene dönüşüyorsa bunun en temel nedeni su içmemeniz olabilir. Ani hareket ettiğinizde ya da bir şeyi almak için eğildiğinizde aniden başınıza bir ağrı giriyorsa daha fazla su içmelisiniz.