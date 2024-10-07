Vücudunuz size bu sinyalleri gönderiyorsa dikkat! Yeterince su içmiyor olabilirsiniz
Gün içinde yeterince su içtiğinizi düşünüyor olsanız da bu miktar vücudunuz için yeterli olmayabilir. Peki, yeterince su içmediğinizde vücudunuz size hangi sinyalleri gönderir? İşte detaylar…
GÜNDE KAÇ BARDAK SU İÇİLMELİDİR?
Organların görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için günde en az 8 bardak su içilmelidir.
YETERLİ SU İÇMEDİĞİMİZDE VÜCUDUMUZUN VERDİĞİ SİNYALLER
MİGREN ATAKLARI
Susuzluk baş ağrısına da yol açabilir. Gün içerisinde sıklıkla baş ağrısı çekiyorsanız ve dinmeyen baş ağrıları migrene dönüşüyorsa bunun en temel nedeni su içmemeniz olabilir. Ani hareket ettiğinizde ya da bir şeyi almak için eğildiğinizde aniden başınıza bir ağrı giriyorsa daha fazla su içmelisiniz.
SİNİRLİLİK
Yeterli miktarda su içmemek beyin fonksiyonlarınızı çok yönlü bir şekilde etkileyerek mutsuz ve daha sinirli hissetmenize neden olur. Ayrıca az su içmek stres seviyenizi artırarak anksiyeteyi tetikler.
YORGUNLUK
Yeterince su içmeyen kişiler su içenlere oranla daha yorgun hissederler. Bunun nedeni de vücudun kandan suyu almasıdır. Kan seviyenizdeki oksijen azalması yorgun hissetmenize neden olur.