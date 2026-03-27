Vücudunuzun sessiz habercisi: Damar sertliğinin belirtileri nelerdir? Damar sertliği nasıl geçer?
Damar sertliği, belirti vermeden ilerleyerek kalp krizi ve felç riskini tetikliyor; uzmanlar daralan damarlar için hayati uyarılarda bulunuyor. Peki, damar sertliği nasıl anlaşılır? Belirtiler nelerdir? Damar sertliği nasıl geçer? İşte detaylar...
DAMAR SERTLİĞİ NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Vücudumuzun kan taşıma ağı olan atardamarların zamanla esnekliğini kaybedip kalınlaşmasıyla ortaya çıkan tabloya damar sertliği, tıptaki adıyla ateroskleroz denir. Normalde pürüzsüz olan damar duvarları; yağ, kolesterol ve kalsiyum gibi atık maddelerin birikmesiyle plaklar oluşturur. Bu birikintiler damar yolunu daraltarak organlara giden kan akışını kısıtlar ve tedavi edilmediğinde organ hasarlarına yol açan sinsi bir süreç başlatır.
KAPALI YÖNTEMLERLE DAMAR AÇMA İŞLEMLERİ
Gelişen tıp sayesinde daralmış damarlar, minimal invaziv denilen küçük müdahalelerle açılabiliyor. Anjiyoplasti yönteminde, ince bir kateterle daralmış bölgeye ulaşılarak uçtaki balon şişirilir ve plaklar kenara itilir. Genellikle bu işlemin bir parçası olan stent takılmasıyla, damarın açık kalması garantilenir ve kan akışı hızla normale döndürülerek kalp krizi riski minimize edilir.
VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNDE GÖRÜLÜR?
Damar sertliği sadece kalpte değil, vücudun tüm arter sisteminde oluşabilir. Kalp damarlarında olduğunda göğüs ağrısına, beyin damarlarında (karotis) oluştuğunda ise felce neden olabilir. Ayrıca böbrek arterlerinde fonksiyon bozukluğuna, bacak damarlarında ise dolaşım problemlerine ve hatta ileri vakalarda uzuv kayıplarına yol açabilen çok yönlü bir tehdittir.
İLK BELİRTİLER VE VÜCUDUN İMDAT ÇAĞRISIDIR
Hastalık erken evrelerde genellikle sessiz kalsa da, fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkan ağrılar en önemli uyarıcıdır. Kalp damarları etkilendiğinde göğüste baskı, bacak damarlarında sorun olduğunda ise yürürken kramp hissi oluşur. Dinlenince geçen bu ağrılar, damarların daraldığının ve kanın yetişemediğinin en somut kanıtıdır.