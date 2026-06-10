Vücutta sebepsiz morarmalara dikkat: Morarma neden olur, nasıl geçer?

VÜCUTTA MORARMA NEDEN OLUR?

Morarma birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir. En sık neden travmalar olsa da bazı sistemik hastalıklar ve beslenme yetersizlikleri de morluk oluşumunu kolaylaştırabilir. Özellikle herhangi bir çarpma olmadan gelişen morluklar, detaylı değerlendirme gerektirebilir. Vücutta morarmaya yol açabilen başlıca nedenler fiziksel travmalar, yoğun egzersiz, yaşlanma, C, K ve demir eksikliği, karaciğer, bağ dokusu, kemik iliği ve pıhtılaşma hastalıkları ile kortizon veya kan sulandırıcı ilaçlardır.