Vücutta sebepsiz morarmalara dikkat: Morarma neden olur, nasıl geçer?
Ciltte oluşan morluklar genellikle basit ev kazalarından kaynaklansa da, durup dururken ortaya çıkan renk değişimleri ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Peki, morarma neden olur ve nasıl geçer? Morarma kimlerde daha sık görülür? Detaylar haberimizde…
VÜCUTTA MORARMA NEDİR?
Cilt altındaki kılcal damarların yırtılması veya zedelenmesi sonucunda kanın deri altına yayılmasıyla oluşan renk değişikliğidir. İlk aşamada kırmızı veya mor renkte görülen morluklar zamanla mavi, yeşil ve sarı tonlarına dönüşebilir. Bu renk değişimi, vücudun deri altında biriken kanı parçalayarak temizleme sürecinin doğal bir parçasıdır.
VÜCUTTA MORARMA NEDEN OLUR?
Morarma birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir. En sık neden travmalar olsa da bazı sistemik hastalıklar ve beslenme yetersizlikleri de morluk oluşumunu kolaylaştırabilir. Özellikle herhangi bir çarpma olmadan gelişen morluklar, detaylı değerlendirme gerektirebilir. Vücutta morarmaya yol açabilen başlıca nedenler fiziksel travmalar, yoğun egzersiz, yaşlanma, C, K ve demir eksikliği, karaciğer, bağ dokusu, kemik iliği ve pıhtılaşma hastalıkları ile kortizon veya kan sulandırıcı ilaçlardır.
DARBE SONRASI OLUŞAN MORARMALAR
Günlük yaşamda görülen morlukların büyük bölümü fiziksel travmaya bağlıdır. Çarpma, düşme veya darbe sonrasında kılcal damarlar zarar görür ve damar dışına çıkan kan deri altında birikir. Morluğun boyutu, travmanın şiddetine ve kişinin damar yapısına göre değişiklik gösterebilir.
VİTAMİN EKSİKLİĞİ MORARMAYA NEDEN OLUR MU?
Bazı vitamin eksiklikleri damarların dayanıklılığını azaltarak morarma eğilimini artırabilir. Özellikle C vitamini kollajen üretiminde görev alır ve damar duvarlarının sağlamlığını destekler. K vitamini ise pıhtılaşma mekanizmasında önemli rol oynar; bu vitaminlerin eksikliği sonucunda daha kolay morarma görülebilir.