X kromozomunun gücü: Kadınların ömrünün erkeklerden daha uzun olması tesadüf değil!

GENETİK KODLARIN DAYANIKLILIĞI

Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının ardındaki en güçlü nedenlerden biri genetik farklardır. Kadınlarda iki adet X kromozomu bulunması, vücudun hastalıklara karşı doğal bir sigorta sistemi gibi çalışmasını sağlar. Erkeklerde yalnızca bir X kromozomu olduğu için, genetik hatalar telafi edilemez ve bu durum birçok hastalığa zemin hazırlar. Kadınlarda yer alan genler, bağışıklık sistemini desteklerken hücre onarımını da güçlendirir. Bilim insanları, bu farkın doğuştan gelen bir “biyolojik zırh” sağladığını belirtiyor. Özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan kronik hastalıklara karşı kadınların dirençli olması, bu genetik avantajla ilişkilendiriliyor. Genetik kodlardaki bu üstünlük, kadınların yaşam süresini ortalama birkaç yıl artırıyor. Uzmanlara göre, kadın DNA’sı stres ve hastalık karşısında daha uzun süre dayanabiliyor. Bu da yaşam süresinin temel farklarından birini oluşturuyor.