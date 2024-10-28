Yaban domuzu, geyik ve rakun etinden sosis! Küçük yırtıcıları yakalayıp tüketiyorlar
Yaban domuzu, ayı ve geyik gibi geleneksel av hayvanlarının yanı sıra Almanya’da küçük yırtıcıları avlayan kasap rakun etinden yaptığı sosisleriyle gündem oldu. Rakun eti kulağa pek alışılmadık gelse de Almanya’da tüketilmesinin önünde bir engel bulunmuyor. Rakun istilacı türler listesinde yer aldığı için Avcılık Derneği’nin listesinde bulunuyor.
Almanya’da bir avcı kulübesinin mutfağında rakun, yaban domuzu ve geyik salamı üretiyor. Rakun etinden salam pek kulağa alışılmadık gelse de Almanya’da bu durum normal.
Alman Avcılık Derneği'ne göre rakun istilacı türler listesinde yer aldığı için avlanması ve tüketilmesinin önünde bir engel bulunmuyor.
Michael Reiß, yaban domuzu ve geyik gibi geleneksel av hayvanlarının yanı sıra rakun da avlıyor. Alman BILD’in haberine göre, avlanma alanları Wusterwitz ve Herrenhölzer'de bulunuyor. Alman Avcılık Derneği'ne göre rakun, yabancı istilacı türler listesinde yer alıyor ve türün korunması nedeniyle avlanıyor.