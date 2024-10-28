Yaban domuzu, geyik ve rakun etinden sosis! Küçük yırtıcıları yakalayıp tüketiyorlar

Michael Reiß, yaban domuzu ve geyik gibi geleneksel av hayvanlarının yanı sıra rakun da avlıyor. Alman BILD’in haberine göre, avlanma alanları Wusterwitz ve Herrenhölzer'de bulunuyor. Alman Avcılık Derneği'ne göre rakun, yabancı istilacı türler listesinde yer alıyor ve türün korunması nedeniyle avlanıyor.