Yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği 10 şehir * Arsa, tarla fiyatlarına artık el değmiyor
Depremle birlikte başlayan arsa ve tarla furyasına yabancı yatırımcı da dahil oldu. Türkiye’deki 10 şehir yatırımcıların gözdesi oldu.
Deprem ülkesi olan Türkiye’de vatandaşlar arsa ve tarlaya yöneldi. Birikimlerini taşınmaz gayrimenkule yatıranlar tek katlı prefabrik evler inşa etmeyi hayal ediyor.
Fakat ülkemizdeki yatırımcının yabancı yatırımcı gibi büyük rakibi var. Ukrayna, Rusya, Almanya, İngiltere hatta BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelerden cepleri dolu gelen yatırımcılar arsa ve tarla satın alıyor.
Yurt dışından gelen yatırımcının ülkemizde ilgi gösterdiği 10 tane şehir var. onedio.com’daki bilgiye göre o 10 şehir ise şöyle: