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  4. Yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği 10 şehir * Arsa, tarla fiyatlarına artık el değmiyor

Yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği 10 şehir * Arsa, tarla fiyatlarına artık el değmiyor

Depremle birlikte başlayan arsa ve tarla furyasına yabancı yatırımcı da dahil oldu. Türkiye’deki 10 şehir yatırımcıların gözdesi oldu.

Yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği 10 şehir * Arsa, tarla fiyatlarına artık el değmiyor - Sayfa 1

Deprem ülkesi olan Türkiye’de vatandaşlar arsa ve tarlaya yöneldi. Birikimlerini taşınmaz gayrimenkule yatıranlar tek katlı prefabrik evler inşa etmeyi hayal ediyor.

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Yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği 10 şehir * Arsa, tarla fiyatlarına artık el değmiyor - Sayfa 2

Fakat ülkemizdeki yatırımcının yabancı yatırımcı gibi büyük rakibi var. Ukrayna, Rusya, Almanya, İngiltere hatta BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelerden cepleri dolu gelen yatırımcılar arsa ve tarla satın alıyor.

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Yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği 10 şehir * Arsa, tarla fiyatlarına artık el değmiyor - Sayfa 3

Yurt dışından gelen yatırımcının ülkemizde ilgi gösterdiği 10 tane şehir var. onedio.com’daki bilgiye göre o 10 şehir ise şöyle:

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Yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği 10 şehir * Arsa, tarla fiyatlarına artık el değmiyor - Sayfa 4

10- İZMİR

Ege'nin incisi İzmir turizm yönüyle ağır bassa da ticaret açısından da önde olan şehirlerden. Yabancı yatırımcıyı her türlü cezbeden İzmir, güzelliği, yemekleri ve tatil beldeleriyle yatırım yapılacak en güzel şehirlerden.

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