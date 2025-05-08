Yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği 10 şehir * Arsa, tarla fiyatlarına artık el değmiyor

10- İZMİR

Ege'nin incisi İzmir turizm yönüyle ağır bassa da ticaret açısından da önde olan şehirlerden. Yabancı yatırımcıyı her türlü cezbeden İzmir, güzelliği, yemekleri ve tatil beldeleriyle yatırım yapılacak en güzel şehirlerden.