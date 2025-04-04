Yağ çektiği için artık uzak durmanıza gerek yok ; Su tekniğiyle patlıcanlar gram yağ emmiyor
Patlıcan kızartırken yağ çekmesini önlemek artık çok kolay. Üstelik bu sayede kızartmalar hem lezzetli oluyor hem de hassasiyeti olanlara dokunmuyor
Havaların ısınmasıyla yaz sebzeleri yüzünü göstermeye başladı. Yazın en çok tercih edilen sebzelerinden patlıcan ise glutensiz olduğu için seviliyor.
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İnsan sağlığı için oldukça faydalı olan patlıcanı tüketme şekliniz çok önemli. Eğer çok yağlı tüketirseniz pek faydasını göremezsiniz.
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