Yağ çektiği için artık uzak durmanıza gerek yok ; Su tekniğiyle patlıcanlar gram yağ emmiyor

PATLICAN 1 GRAM BİLE YAĞ ÇEKMİYOR

Cumhuriyet.com.tr’deki bilgiye göre patlıcanı tuzlu suda yaklaşık 5-10 dakika bekletin ve kızartma işlemine öyle başlayın. Bu işlem sonunda patlıcanlarınız hem beyaz hem de daha az yağlı olacaktır.