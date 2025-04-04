  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Yağ çektiği için artık uzak durmanıza gerek yok ; Su tekniğiyle patlıcanlar gram yağ emmiyor

Yağ çektiği için artık uzak durmanıza gerek yok ; Su tekniğiyle patlıcanlar gram yağ emmiyor

Patlıcan kızartırken yağ çekmesini önlemek artık çok kolay. Üstelik bu sayede kızartmalar hem lezzetli oluyor hem de hassasiyeti olanlara dokunmuyor

Yağ çektiği için artık uzak durmanıza gerek yok ; Su tekniğiyle patlıcanlar gram yağ emmiyor - Sayfa 1

Havaların ısınmasıyla yaz sebzeleri yüzünü göstermeye başladı. Yazın en çok tercih edilen sebzelerinden patlıcan ise glutensiz olduğu için seviliyor.

1 | 10
Yağ çektiği için artık uzak durmanıza gerek yok ; Su tekniğiyle patlıcanlar gram yağ emmiyor - Sayfa 2

İnsan sağlığı için oldukça faydalı olan patlıcanı tüketme şekliniz çok önemli. Eğer çok yağlı tüketirseniz pek faydasını göremezsiniz.

2 | 10
Yağ çektiği için artık uzak durmanıza gerek yok ; Su tekniğiyle patlıcanlar gram yağ emmiyor - Sayfa 3

Patlıcanı yağ çekmeden kızartmak pratik aşçılık bilgilerinizi kullanmanızı gerektiriyor.

3 | 10
Yağ çektiği için artık uzak durmanıza gerek yok ; Su tekniğiyle patlıcanlar gram yağ emmiyor - Sayfa 4

PATLICAN 1 GRAM BİLE YAĞ ÇEKMİYOR

Cumhuriyet.com.tr’deki bilgiye göre patlıcanı tuzlu suda yaklaşık 5-10 dakika bekletin ve kızartma işlemine öyle başlayın. Bu işlem sonunda patlıcanlarınız hem beyaz hem de daha az yağlı olacaktır.

4 | 10