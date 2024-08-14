Yağ içeriği yüksek besinleri fazla tüketirsek ne olur?
Yağlar, en fazla enerji veren besin öğesidir. Sindirim sisteminin yapı taşlarını oluşturan yağ, asitlerine ayrılarak emilir. Yağın bir kısmı enerji için kullanılırken, diğer bir kısmı depo yağ olarak kullanılır. Diğerleri ise vücudun düzenli çalışmasında etkinliği olan bazı hormonların ve kolesterolün yapımında kullanılır. Peki, yağ içeriği yüksek besinleri fazla tüketirsek ne olur? İşte detaylar…
Yağlar
Yağlar, sıvı (doymamış) ve katı (doymuş) yağlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sıvı yağlar; zeytin, ayçiçeği, mısır, fındık ve soya gibi bitkisel besinlerden elde edilir. Katı yağlar ise; iç yağı, kuyruk yağı, margarin ve tereyağıdır. Öte yandan bütün hayvansal besinlerin içinde de katı yağlar bulunur. Fındık, ceviz gibi gıdalarda da bulunan yağ yararlı yağlardır. Katı yağların fazla miktarda tüketilmesi, kalp ve damar sağlığı için zararlıdır.
Yağın vücuttaki görevleri nelerdir?
Yağlar, vücudun en büyük enerji deposudur
Yağlar, vücudun önemli organlarını korur
Yağlar, deri tabakasının hemen altında bulunmaktadır. Bu nedenle soğuk ortama karşı vücuda ısı vererek korur
Yağlar, yağda eriyen vitaminlerin alınıp emilmesi için taşıyıcı görevi görür. Bu vitaminler; A, D, E ve K vitaminleridir.
Vücutta sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olmaktadır.
Yağ içeriği yüksek besinleri fazla tüketirsek ne olur?
Gereğinden fazla enerji alındığı için kilo alınır.
Vücutta dolaşan kanın bileşimi bozulur.
Kalp ve damar sağlığı olumsuz etkilenir.
Özellikle katı yağlar kalp ve damarlar için daha zararlıdır.
Yağ dokusu vücut ağırlığının yüzde kaçı kadar olmalıdır?
Kadınlarda yağ dokusu, vücut ağırlığının % 25’i kadar olmalıdır. Erkeklerde ise bu oran % 20 civarıdır. Yetişkin bireyler günlük enerji ihtiyaçlarının % 20 ila % 30’ unu yağlardan karşılamalıdır. Fiziksel aktivitesi fazla olan sporcular için bu oran % 35 olarak önerilir.