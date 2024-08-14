Yağ içeriği yüksek besinleri fazla tüketirsek ne olur?

Yağlar

Yağlar, sıvı (doymamış) ve katı (doymuş) yağlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sıvı yağlar; zeytin, ayçiçeği, mısır, fındık ve soya gibi bitkisel besinlerden elde edilir. Katı yağlar ise; iç yağı, kuyruk yağı, margarin ve tereyağıdır. Öte yandan bütün hayvansal besinlerin içinde de katı yağlar bulunur. Fındık, ceviz gibi gıdalarda da bulunan yağ yararlı yağlardır. Katı yağların fazla miktarda tüketilmesi, kalp ve damar sağlığı için zararlıdır.