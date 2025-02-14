Yağmurlu havada çamaşırları kurutma tüyosu. Kıyafetler Japonların bu yöntemiyle şipşak kuruyor
Yağmurlu günlerde çamaşır kurutmak, ev işleri arasında en zorlu görevlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak artık kış mevsiminde dahi çamaşırlarınızı son sürat kurutmanıza olanak tanıyan etkili bir çözüm var.
Dış mekanda çamaşır kurutmak yağmurlu havalarda neredeyse olanaksızdır. Bilhassa yüksek nem ve düşük sıcaklık, kuruma aşamasını uzatırken, standart iç mekan kurutma teknikleri de pek çok zaman randıman vermez. Fakat bu kolay ve pratik yöntem sayesinde çamaşırlarınız yağmurlu havada bile sadece 1 saat içinde bütünüyle kuruyabilecek.
JAPONLARIN UYGULADIĞI ÇAMAŞIR KURUTMA YÖNTEMİ
Mynet.com'da paylaşılan içeriğe göre, Hızlı kurumasını istediğiniz çamaşırınızı, kuru bir havlunun üzerine düzgünce serin. Çamaşır, havlunun içinde kalacak şekilde havluyu rulo yapmaya başlayın. Rulo biçimindeki havluyu alarak bükün. Bükme sırasında çamaşırdaki fazla suyu almış olacaksınız. Sıkıca bükerek suyun tamamını aldığınızdan emin olun. Çamaşırı havludan çıkararak asın. Bu yöntem size birkaç saat kazandıracaktır.
YAĞMURLU HAVADA EN HIZLI ÇAMAŞIR KURUTMA YÖNTEMLERİ
Ev hanımları genellikle yağmurlu havalarda çamaşır yıkamamayı ve dolayısıyla asmamayı tercih eder. Ancak bu yöntemler sayesinde yağmurlu havada bil çamaşırlarınız en fazla 1 saat içerisinde kuruyor. İşte yağmurlu havada en hızlı 4 çamaşır kurutma yöntemi:
1. Yüksek sıkma devirli yıkama yap:
Çamaşır makinesi kullanıyorsanız, giysilerinizin daha hızlı kurumasını sağlamak için öncesinde bazı adımlar uygulayabilirsiniz. Çamaşırları makineden çıkarmadan önce, fazla suyun atılmasını sağlamak için en yüksek sıkma devrini kullanmanız faydalı olacaktır.