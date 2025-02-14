Yağmurlu havada çamaşırları kurutma tüyosu. Kıyafetler Japonların bu yöntemiyle şipşak kuruyor

Dış mekanda çamaşır kurutmak yağmurlu havalarda neredeyse olanaksızdır. Bilhassa yüksek nem ve düşük sıcaklık, kuruma aşamasını uzatırken, standart iç mekan kurutma teknikleri de pek çok zaman randıman vermez. Fakat bu kolay ve pratik yöntem sayesinde çamaşırlarınız yağmurlu havada bile sadece 1 saat içinde bütünüyle kuruyabilecek.