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  4. Yakında vizeli olacağı iddia edildi ; Fırsat varken gidenler ev bile satın alıyor

Yakında vizeli olacağı iddia edildi ; Fırsat varken gidenler ev bile satın alıyor

Dünyanın en lezzetli pişilerinin yapıldığı Kuzey Makedonya vizesiz olduğu için Türklerin ilgisini çekiyor.

Yakında vizeli olacağı iddia edildi ; Fırsat varken gidenler ev bile satın alıyor - Sayfa 1

Koronavirüs salgınından sonra gittikçe pahalılaşan dünya şartlarında ucuz ve ekonomik ülkeler insanların ilgisini çekiyor. Ülkemizden de çok sayıda vatandaş daha ucuz olan diğer ülkeleri tercih ediyor.

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Yakında vizeli olacağı iddia edildi ; Fırsat varken gidenler ev bile satın alıyor - Sayfa 2

Bu noktada vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ülkelerin başında Makedonya geliyor. Türk vatandaşlarından vize de istemeyen Makedonya uğrak noktalar arasında yer alıyor.

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Yakında vizeli olacağı iddia edildi ; Fırsat varken gidenler ev bile satın alıyor - Sayfa 3

TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE Mİ İSTEYECEK?

Kuzey Makedonya’nın AB üyesi olması ve bu durumda da Türk vatandaşlarından vize isteyeceği iddiaları dolaşıyor. Fakat konuya ilişkin net bir bilgi yok.

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Yakında vizeli olacağı iddia edildi ; Fırsat varken gidenler ev bile satın alıyor - Sayfa 4

Özellikle Türk vatandaşlarının oturum izni almak için yoğun ilgi gösterdiği Kuzey Makedonya ile ilgili bu tür haberlerin hızla yayılması, kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Ancak yetkililer, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek konuya açıklık getirdi.

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