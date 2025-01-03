Yakında vizeli olacağı iddia edildi ; Fırsat varken gidenler ev bile satın alıyor

Özellikle Türk vatandaşlarının oturum izni almak için yoğun ilgi gösterdiği Kuzey Makedonya ile ilgili bu tür haberlerin hızla yayılması, kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Ancak yetkililer, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek konuya açıklık getirdi.