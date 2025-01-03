Yakında vizeli olacağı iddia edildi ; Fırsat varken gidenler ev bile satın alıyor
Dünyanın en lezzetli pişilerinin yapıldığı Kuzey Makedonya vizesiz olduğu için Türklerin ilgisini çekiyor.
Koronavirüs salgınından sonra gittikçe pahalılaşan dünya şartlarında ucuz ve ekonomik ülkeler insanların ilgisini çekiyor. Ülkemizden de çok sayıda vatandaş daha ucuz olan diğer ülkeleri tercih ediyor.
Bu noktada vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ülkelerin başında Makedonya geliyor. Türk vatandaşlarından vize de istemeyen Makedonya uğrak noktalar arasında yer alıyor.
TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE Mİ İSTEYECEK?
Kuzey Makedonya’nın AB üyesi olması ve bu durumda da Türk vatandaşlarından vize isteyeceği iddiaları dolaşıyor. Fakat konuya ilişkin net bir bilgi yok.