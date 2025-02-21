Yalnızca 3 malzeme ile yapılıyor. Çat kapı gelen misafire dünyanın en pratik kurabiyesi

Ev hanımlarının en büyük korkulu rüyası çatkapı gelen misafire hazırlıksız yakalanmaktır. Kızartma ve hazır yufka ile hızlıca bir şeyler hazırlayabilirsiniz. Ancak çoğu kişi yalnızca 3 malzeme ile şipşak hazırlanan bu tarifi bilmez.