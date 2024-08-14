Yalnızca kimlikle seyahat edebileceğiniz 7 ülke: Vizeye gerek yok, Türkler akın ediyor

1. AZERBAYCAN

Azerbaycan, Kafkasya bölgesinde yer alan, doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile sınır komşusu olan bir ülkedir. Başkenti Bakü olan Azerbaycan, zengin petrol ve doğal gaz rezervleriyle tanınır. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, Türk dili konuşan ülkeler arasında yer alır ve kültürel olarak Türkiye ile yakın bağlara sahiptir. Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle Ermenistan ile uzun süredir devam eden bir ihtilafı bulunmaktadır. Azerbaycan, hızla gelişen ekonomisi ve stratejik konumuyla bölgenin önemli ülkelerinden biridir.