Yalnızca kimlikle seyahat edebileceğiniz 7 ülke: Vizeye gerek yok, Türkler akın ediyor
Son yayınlanan araştırmalara göre, dünyada en çok vize reddi yiyenlerin başında Türk vatandaşları geliyor.
Eskiden çok daha kolay kabul edilebilen vizeler, son birkaç yıldır büyük oranda reddediliyor. Hem siyasi, hem ekonomik hem de göçmen politikası konularının vize reddinde etkili olduğu söyleniyor.
Bu nedenle Türk vatandaşları da artık vizesiz seyahat edebileceği yerlere akın ediyor. Şimdi bu yazımızda sizler için listelediğimiz 7 ülkeye sadece kimlik ve pasaport kullanarak giriş yapabilir ve tatilinizin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
Halk TV'de paylaşılan bir habere göre, Son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmeler, AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere bir çok ülkenin Türkiye'den yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlara yönelik tedbirler almasına neden oldu. İşte Türklerin vizesiz gidilebilecekleri 7 ülke:
1. AZERBAYCAN
Azerbaycan, Kafkasya bölgesinde yer alan, doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile sınır komşusu olan bir ülkedir. Başkenti Bakü olan Azerbaycan, zengin petrol ve doğal gaz rezervleriyle tanınır. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, Türk dili konuşan ülkeler arasında yer alır ve kültürel olarak Türkiye ile yakın bağlara sahiptir. Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle Ermenistan ile uzun süredir devam eden bir ihtilafı bulunmaktadır. Azerbaycan, hızla gelişen ekonomisi ve stratejik konumuyla bölgenin önemli ülkelerinden biridir.