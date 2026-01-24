Yanlış ayakkabıyla büyüyen bir sorun: Topuk dikeni
Sabah ilk adımda hissedilen keskin ağrıyla kendini belli eden topuk dikeni, zamanla yürümeyi zorlaştıran ve yaşam kalitesini düşüren yaygın bir ayak rahatsızlığı olarak öne çıkıyor. Özellikle uzun süre ayakta kalanlar ve yanlış ayakkabı kullananlar risk grubunda yer alırken, erken fark edilmeyen vakalarda ağrı kronik hale gelebiliyor.
SABAH İLK ADIMDA BAŞLAYAN AĞRI
Topuk dikeni çoğu zaman sabah yataktan kalkıldığında atılan ilk adımda kendini gösterir. Kişi gün içinde hareket ettikçe ağrı hafifleyebilir, ancak dinlenme sonrası yeniden ortaya çıkar. Bu durum, topuk altındaki bağ dokusunun gece boyunca kısalıp sabah ani gerilmesine bağlanır. İlk başta hafif bir batma hissi olarak algılanan ağrı, zamanla daha keskin hale gelir. Günlük tempoda önemsenmeyen bu belirti, ilerleyen dönemde yürüyüş mesafesini kısaltabilir. Özellikle sert zeminlerde yürüyüş ağrıyı artırabilir. Bu nedenle birçok kişi sabah saatlerini zor geçirdiğini ifade eder. Ağrının geçici sanılması, tedavinin gecikmesine yol açabilir.
TOPUK DİKENİ NASIL OLUŞUR?
Topuk dikeni, ayak tabanındaki plantar fasya adlı bağ dokusunun sürekli zorlanması sonucu gelişir. Bu zorlanma, bağın topuk kemiğine yapıştığı noktada mikroskobik yırtıklara neden olur. Vücut bu bölgeyi onarmaya çalışırken zamanla kalsiyum birikimi oluşur. Halk arasında “diken” olarak adlandırılan yapı da bu birikimdir. Aslında ağrıya neden olan çoğu zaman kemiksi çıkıntıdan çok çevresindeki iltihabi süreçtir. Uzun süreli ayakta kalma bu süreci hızlandırabilir. Yanlış basma alışkanlıkları da oluşumu tetikler. Süreç yavaş ilerlediği için kişi çoğu zaman farkına varmaz.
KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?
Topuk dikeni her yaş grubunda görülebilse de bazı kişilerde daha sık ortaya çıkar. Özellikle fazla kilolu bireylerde ayak tabanına binen yük artar. Uzun süre ayakta çalışanlar, öğretmenler ve sağlık çalışanları risk grubunda yer alır. Spor yaparken uygun ayakkabı kullanmayanlar da bu rahatsızlıkla karşılaşabilir. Düz tabanlık veya yüksek kavisli ayak yapısı olanlarda risk artar. Sert tabanlı ve desteksiz ayakkabılar sorunu tetikleyebilir. Kadınlarda topuklu ayakkabı kullanımı da etkili bir faktör olarak görülür. Yaş ilerledikçe bağ dokusunun esnekliğinin azalması riski artırır.
GÜNLÜK YAŞAMDA YARATTIĞI ETKİLER
Topuk dikeni yalnızca ayak ağrısı ile sınırlı bir sorun değildir. Zamanla kişinin yürüyüş biçimi değişebilir. Ağrıdan kaçınmak için yapılan bu değişiklik, diz ve bel ağrılarına yol açabilir. Günlük işlerin aksaması yaşam kalitesini düşürür. Kısa mesafeler bile zorlayıcı hale gelebilir. Sosyal hayatta hareket kısıtlılığı hissedilir. Spor ve egzersiz alışkanlıkları sekteye uğrar. Uzun vadede hareketsizlik kilo artışını beraberinde getirebilir. Bu durum kısır bir döngü yaratır.