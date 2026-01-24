Yanlış ayakkabıyla büyüyen bir sorun: Topuk dikeni

TOPUK DİKENİ NASIL OLUŞUR?

Topuk dikeni, ayak tabanındaki plantar fasya adlı bağ dokusunun sürekli zorlanması sonucu gelişir. Bu zorlanma, bağın topuk kemiğine yapıştığı noktada mikroskobik yırtıklara neden olur. Vücut bu bölgeyi onarmaya çalışırken zamanla kalsiyum birikimi oluşur. Halk arasında “diken” olarak adlandırılan yapı da bu birikimdir. Aslında ağrıya neden olan çoğu zaman kemiksi çıkıntıdan çok çevresindeki iltihabi süreçtir. Uzun süreli ayakta kalma bu süreci hızlandırabilir. Yanlış basma alışkanlıkları da oluşumu tetikler. Süreç yavaş ilerlediği için kişi çoğu zaman farkına varmaz.