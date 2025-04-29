Yanlış tüketilirse zehirliyor! Doğu Anadolu’nun gözdesi bu bitkiye dikkat. Yemeden iki kez düşünün
Yaz aylarında gün yüzüne çıkan ve Doğu Anadolu’da çok sık tüketilen bu ot, yanlış tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabiliyor. Uzmanlar, son günlerde yaşanan zehirlenmelerin ardından uyarıda bulundu.
Bahar ayıyla birlikte doğada kendiliğinden yetişen bitki veya meyveler gün yüzüne çıkmaya başladı. Uzmanlar uzun yıllardır bilinmeyen veya yanlış tüketilen bitki ya da ot türü yiyeceklere karşı uyarıda bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Kars’ta 8 çocuk, deli bat bat otu tükettiği için zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Doğu Anadolu bölgesine özel yetişen ve halk tarafından sıkça tüketilen deli bat bat otu, lezzeti gibi bir o kadar da zehir taşıyor.