  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Yanlış tüketilirse zehirliyor! Doğu Anadolu’nun gözdesi bu bitkiye dikkat. Yemeden iki kez düşünün

Yanlış tüketilirse zehirliyor! Doğu Anadolu’nun gözdesi bu bitkiye dikkat. Yemeden iki kez düşünün

Yaz aylarında gün yüzüne çıkan ve Doğu Anadolu’da çok sık tüketilen bu ot, yanlış tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabiliyor. Uzmanlar, son günlerde yaşanan zehirlenmelerin ardından uyarıda bulundu.

Yanlış tüketilirse zehirliyor! Doğu Anadolu’nun gözdesi bu bitkiye dikkat. Yemeden iki kez düşünün - Sayfa 1

Bahar ayıyla birlikte doğada kendiliğinden yetişen bitki veya meyveler gün yüzüne çıkmaya başladı. Uzmanlar uzun yıllardır bilinmeyen veya yanlış tüketilen bitki ya da ot türü yiyeceklere karşı uyarıda bulunuyor.

1 | 9
Yanlış tüketilirse zehirliyor! Doğu Anadolu’nun gözdesi bu bitkiye dikkat. Yemeden iki kez düşünün - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde Kars’ta 8 çocuk, deli bat bat otu tükettiği için zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

2 | 9
Yanlış tüketilirse zehirliyor! Doğu Anadolu’nun gözdesi bu bitkiye dikkat. Yemeden iki kez düşünün - Sayfa 3

Doğu Anadolu bölgesine özel yetişen ve halk tarafından sıkça tüketilen deli bat bat otu, lezzeti gibi bir o kadar da zehir taşıyor. 

3 | 9
Yanlış tüketilirse zehirliyor! Doğu Anadolu’nun gözdesi bu bitkiye dikkat. Yemeden iki kez düşünün - Sayfa 4

Yaşanan zehirlenmelerle birlikte deli bat bat otu bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Muhtemelen her yıl olduğu gibi bu yıl da sıkça tüketilecek bu ota karşı uzmanlardan uyarı geldi.

4 | 9