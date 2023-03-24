Yapay zeka Trump'ı tutukladı!
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka ile oluşturulan tutuklama fotoğrafları sosyal medyada ses getirdi.
ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı iddia edilen sus payı ödemesi nedeniyle devam eden soruşturmada tutuklanacağını iddia etmesiyle ülkede gerilim yaşanmış, Trump destekçilerinin sokaklara dökülüp Kongre baskınına benzer bir olay yaşanmaması için önlemler artırılmıştı.
Ülkede, Trump'ın deepfake teknolojisiyle oluşturulan tutuklama anı fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede ses getiren fotoğrağlar en çok paylaşılanlar arasına girdi.
76 yaşındaki eski ABD Başkanı, 2016’da yapılan seçimlerden önce eski porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkisini ifşa etmemesi için para verdiği iddiasıyla gözaltına alınacağını duyurmuştu.
ABD, Donald Trump hakkındaki soruşturmayı tartışmayı devam ederken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise kafaları karıştırdı.