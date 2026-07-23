Yapay zeka Türkiye’de il olacak 5 ilçeyi seçti: Turizm şehri ilk sırada

Yapay zeka modeli, nüfus, ekonomik yapı, sanayi, turizm ve coğrafi konum gibi kritik verileri temel alarak bir değerlendirme yaptı. Bu analiz, sadece mevcut tabloyu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda 2036 yılına kadar uzanan bir perspektif sunuyor. Modelin tahminlerine göre, önümüzdeki on yıl içinde Türkiye'nin haritasında yeni iller görmemiz olasılık dahilinde.