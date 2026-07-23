Yapay zeka Türkiye’de il olacak 5 ilçeyi seçti: Turizm şehri ilk sırada
Türkiye'nin haritası, yapay zekaya göre gelecekte değişebilir.Halihazırda çok sayıda ilçe, binlerce, hatta milyonlarca kişiye ev sahipliği yapıyor. Yapay zekaya göre gelecekte bazı iller ilçe olabilecek.
Türkiye'nin idari yapısında köklü bir değişiklik uzun süredir konuşuluyor. Bazı büyük ilçelerin il statüsü kazanması, yerel yönetimlerin ve bölge halkının sık sık dile getirdiği bir talep. Yapay zekadan yapılan analiz, bazı ilçelerin il olabileceğini öngörüyor. İşte o ilçelerin listesi.
Yapay zeka modeli, nüfus, ekonomik yapı, sanayi, turizm ve coğrafi konum gibi kritik verileri temel alarak bir değerlendirme yaptı. Bu analiz, sadece mevcut tabloyu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda 2036 yılına kadar uzanan bir perspektif sunuyor. Modelin tahminlerine göre, önümüzdeki on yıl içinde Türkiye'nin haritasında yeni iller görmemiz olasılık dahilinde.