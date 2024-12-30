Yapılan bu hata mandalinayı anında çürütüyor ve beyazlamasına neden oluyor
Mandalina, besleyicilik bakımından oldukça güçlü ve düşük kalorili bir **narenciye** meyvesidir. Fakat, mandalinaların tazeliğini muhafaza edebilmeleri için uygun şekilde saklanması gerekir. Hatalı saklama işlemi, mandalinaların küflenerek hızlı bir şekilde bozulmasına neden olabilir.
Mandalina seçerken ilk olarak, kabuğunun parlak ve canlı bir renkte olmasına dikkat edilmelidir. Mat veya soluk kabuklar tazeliğini yitirmiş olabilir. Mandalinayı elinize aldığınızda ağırlık hissi vermesi, meyvenin sulu olduğunu gösterir.
Aynı zamanda, kabuğun fazla sert ya da yumuşak olmaması önemlidir. Bu durum, mandalinanın olgunlaşma veya çürüme işaretleri olabilir. Kabuğunda çatlak, lekeler veya küf gibi problemler olmamalıdır. Koklayarak tazelik denetimi yapabilirsiniz. Hoş bir narenciye kokusu alıyorsanız bu da iyi bir seçim yapmanıza yardımcı olur.
Mandalina, vitaminler bakımından oldukça zengindir. Ortalama 100 gram mandalina yaklaşık 53 kalori içerir. Bunun yanı sıra, hemen hemen 13 gram karbonhidrat ve 1.8 gram diyet lifi sağlar.
Mandalina, bilhassa bağışıklık sistemini kuvvetlendiren C vitamini açısından çok zengindir; 100 gramı günlük C vitamini ihtiyacının %85'ini karşılar. Aynı zamanda A vitamini, potasyum ve antioksidanlar barındırır. Bu özellikleri sayesinde mandalina, sağlıklı bir atıştırmalık opsiyonu olup bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeyi, sindirimi desteklemeyi ve cilt sağlığını korumayı destekler.