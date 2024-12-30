Yapılan bu hata mandalinayı anında çürütüyor ve beyazlamasına neden oluyor

Aynı zamanda, kabuğun fazla sert ya da yumuşak olmaması önemlidir. Bu durum, mandalinanın olgunlaşma veya çürüme işaretleri olabilir. Kabuğunda çatlak, lekeler veya küf gibi problemler olmamalıdır. Koklayarak tazelik denetimi yapabilirsiniz. Hoş bir narenciye kokusu alıyorsanız bu da iyi bir seçim yapmanıza yardımcı olur.