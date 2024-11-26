Yapımı sanıldığı kadar zor değil! İşte kırk yıllık ustasından pastane usulü şekerpare tarifi
Ağızda dağılan enfes dokusuyla şekerpare, en çok tercih edilen şerbetli tatlılardan biri. Ancak evimizde yaptığımız şekerpare ile pastaneden aldığımız şekerpare arasında lezzet farkı olabiliyor. Peki, ustaların sırrı ne? Pastane usulü şekerpare nasıl yapılır? İşte ustasından püf noktalarıya birlikte pastane usulü şekerpare tarifi...
PASTANE USULÜ ŞEKERPARE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
125 gram oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı pudra şekeri
2 yumurta (Birinin sarısı üzerine sürülecek)
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 su bardağı kadar un
Toz Antep fıstığı (Üzeri için)
PASTANE USULÜ ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?
Öncelikle şerbet hazırlanır. Şerbet malzemeleri tencerede kaynatılır, kaynamaya başlayınca ocağın altı kısılır ve son aşamada limon eklenerek ocağın altı kapatılır.