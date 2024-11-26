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  4. Yapımı sanıldığı kadar zor değil! İşte kırk yıllık ustasından pastane usulü şekerpare tarifi

Yapımı sanıldığı kadar zor değil! İşte kırk yıllık ustasından pastane usulü şekerpare tarifi

Ağızda dağılan enfes dokusuyla şekerpare, en çok tercih edilen şerbetli tatlılardan biri. Ancak evimizde yaptığımız şekerpare ile pastaneden aldığımız şekerpare arasında lezzet farkı olabiliyor. Peki, ustaların sırrı ne? Pastane usulü şekerpare nasıl yapılır? İşte ustasından püf noktalarıya birlikte pastane usulü şekerpare tarifi...

Yapımı sanıldığı kadar zor değil! İşte kırk yıllık ustasından pastane usulü şekerpare tarifi - Sayfa 1

PASTANE USULÜ ŞEKERPARE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

 

125 gram oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı pudra şekeri

2 yumurta (Birinin sarısı üzerine sürülecek)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı kadar un

Toz Antep fıstığı (Üzeri için)

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Yapımı sanıldığı kadar zor değil! İşte kırk yıllık ustasından pastane usulü şekerpare tarifi - Sayfa 2

ŞERBETİ İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 dilim limon

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Yapımı sanıldığı kadar zor değil! İşte kırk yıllık ustasından pastane usulü şekerpare tarifi - Sayfa 3

PASTANE USULÜ ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbet hazırlanır. Şerbet malzemeleri tencerede kaynatılır, kaynamaya başlayınca ocağın altı kısılır ve son aşamada limon eklenerek ocağın altı kapatılır.

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Yapımı sanıldığı kadar zor değil! İşte kırk yıllık ustasından pastane usulü şekerpare tarifi - Sayfa 4

Un hariç bütün malzemeler yoğurma kabına alınır ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırılır.

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