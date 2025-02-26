Yaprak sarması kararmıyor ve dağılmıyor: Yunan aşçılar böyle hazırlıyormuş
Yaprak sarma, yediden yetmişe herkesin sevdiği yemeklerden biridir. Gündelik yaşamda tüketildiği kadar davet sofralarının da parlayan yıldızıdır.
Büyük bir uğraşı ve zahmet isteyen yaprak sarma, özenle hazırlanır ve pişirilir. Yunan aşçılar zeytinyağlı yaprak sarmasını hazırlarken kendilerine ait bir yöntemi geliştirdi. Yaprak sarma bu yöntem sayesinde ne kararıyor ne de dağılıyor.
Yaprak sarma yaparken çoğunlukla asma yaprağı kullanılır. Asma yaprağının taze olması ve uygun biçimde hazırlanması sarma yaparken kararmayı önler. Yunan aşçılar, özenle hazırladıkları yaprak sarmasının kararmaması için taze ürünlerin yanı sıra limon suyu yöntemini kullanıyor.
Bu yöntem sayesinde yaprak sarmayı kendi mutfağında denemek isteyenler parlak ve cazip bir görüntü yakalayıp damaklardaki kadar görsel olarak da bir şölen sunabilir. İşte yunan aşçılar yaprak sarmayı kararmaktan kurtardığı limon suyu yöntemi: