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  4. Yaprak sarması kararmıyor ve dağılmıyor: Yunan aşçılar böyle hazırlıyormuş

Yaprak sarması kararmıyor ve dağılmıyor: Yunan aşçılar böyle hazırlıyormuş

Yaprak sarma, yediden yetmişe herkesin sevdiği yemeklerden biridir. Gündelik yaşamda tüketildiği kadar davet sofralarının da parlayan yıldızıdır.

Yaprak sarması kararmıyor ve dağılmıyor: Yunan aşçılar böyle hazırlıyormuş - Sayfa 1

Büyük bir uğraşı ve zahmet isteyen yaprak sarma, özenle hazırlanır ve pişirilir. Yunan aşçılar zeytinyağlı yaprak sarmasını hazırlarken kendilerine ait bir yöntemi geliştirdi. Yaprak sarma bu yöntem sayesinde ne kararıyor ne de dağılıyor.

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Yaprak sarması kararmıyor ve dağılmıyor: Yunan aşçılar böyle hazırlıyormuş - Sayfa 2

Yaprak sarma yaparken çoğunlukla asma yaprağı kullanılır. Asma yaprağının taze olması ve uygun biçimde hazırlanması sarma yaparken kararmayı önler. Yunan aşçılar, özenle hazırladıkları yaprak sarmasının kararmaması için taze ürünlerin yanı sıra limon suyu yöntemini kullanıyor.

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Yaprak sarması kararmıyor ve dağılmıyor: Yunan aşçılar böyle hazırlıyormuş - Sayfa 3

Bu yöntem sayesinde yaprak sarmayı kendi mutfağında denemek isteyenler parlak ve cazip bir görüntü yakalayıp damaklardaki kadar görsel olarak da bir şölen sunabilir. İşte yunan aşçılar yaprak sarmayı kararmaktan kurtardığı limon suyu yöntemi:

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Yaprak sarması kararmıyor ve dağılmıyor: Yunan aşçılar böyle hazırlıyormuş - Sayfa 4

Limon suyu, yaprakların rengini muhafaza eder ve kararmasını engeller. Aynı zamanda yaprakları kaynattıktan sonra hemen soğuk suya alarak şoklamak da yaprakların kararmasını önlemenin tesirli bir yoludur. Soğuk suya alınan yapraklar, rengini korur ve kararmaz.

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