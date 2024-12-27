Yararlı diye biliyorduk büyük zararı ortaya çıktı. Canan Karatay bugüne kadar ağzına bile sürmemiş
**Kaju**, en lezzetli yemişlerden biridir. Bugüne kadar sağlıklı olması nedeniyle avuç avuç yedik ama Canan Karatay herkesi ters köşe yapan uyarılarda bulundu
Yıl başı yaklaşıyor. Kuru yemiş satışlarında da patlama yaşanıyor. Özellikle fiyatı oldukça yüksek olmasına rağmen kaju, en çok tercih edilen yemişlerden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda epey yaygın olarak tüketilen kajunun pek çok kişi tarafından bilinmeyen zararı ortaya çıktı.
Uzman doktor Canan Karatay, bugüne kadar bir kez bile kaju yemediğini ifade ederek herkesi uyardı. Bramür gazı üzerine püskürtülüyor. Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" ifadelerini kullandı.
t24.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Özellikle Türkiye'ye ithal edilen kajunun Brezilya'da üretildiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, bromür gazının kaju üzerine püskürtüldüğünü ve bunun sağlığımız için çok zararlı olduğuna değindi.
BROMÜR GAZI NEDİR?
Bromür gazı, brom elementinin bileşiklerinden biri olan bromürlerin gaz fazındaki halidir ve genellikle renksiz ya da soluk sarı bir görünüme sahiptir. Bu gaz, keskin ve tahriş edici bir kokuya sahiptir ve yüksek oranda toksiktir. Solunması veya temas edilmesi durumunda insan sağlığı üzerinde ciddi zararlara yol açabilir, bu nedenle kontrollü ortamlarda ve güvenlik önlemleri alınarak kullanılması gerekir.