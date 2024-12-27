Yararlı diye biliyorduk büyük zararı ortaya çıktı. Canan Karatay bugüne kadar ağzına bile sürmemiş

BROMÜR GAZI NEDİR?

Bromür gazı, brom elementinin bileşiklerinden biri olan bromürlerin gaz fazındaki halidir ve genellikle renksiz ya da soluk sarı bir görünüme sahiptir. Bu gaz, keskin ve tahriş edici bir kokuya sahiptir ve yüksek oranda toksiktir. Solunması veya temas edilmesi durumunda insan sağlığı üzerinde ciddi zararlara yol açabilir, bu nedenle kontrollü ortamlarda ve güvenlik önlemleri alınarak kullanılması gerekir.