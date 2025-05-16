Yaşadığınız ilçe bu listede olabilir! Türkiye haritası baştan aşağı değişebilir: Sayı 24'e ulaştı
Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve yerel yönetimlerin değerlendirmeleri doğrultusunda, il olma kriterlerini karşılayan beş yeni yerleşim daha gündeme geldi. Böylece il statüsüne aday gösterilen ilçe sayısı toplamda 24’e ulaştı.
Türkiye’de bazı ilçeler için uzun süredir gündemde olan “il olma” beklentisi yeniden hız kazandı. Bu yerleşimlerin öne çıkmasında birkaç temel faktör belirleyici oldu;
- Yüksek nüfus yoğunluğu
- Ekonomik hareketlilik
- İl merkezlerine uzaklık ve güçlü ulaşım altyapısı
Özellikle turizm, sanayi ve ticaret gibi alanlardaki gelişmişlik düzeyi bu ilçeleri dikkat çeker hale getiriyor. Ayrıca, ilçelerin başka bir ile ekonomik ve hizmet açısından bağımlı olmadan kendi kaynaklarıyla ayakta durabilmesi, il statüsü şansını artırıyor.
Eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hizmet altyapısı gibi unsurlar da bu süreçte göz önünde bulunduruluyor. TÜİK’in il olma kriterlerine göre; nüfusu 100 binin altında kalan ilçeler ile mevcut il merkezine 30 kilometreden daha yakın olan yerleşimler değerlendirmeye alınmıyor.
İşte il olması beklenen 24 ilçe...
MİDYAT - Mardin
Nüfus: 122 bin 308
Tarihi yapıları ve turizm potansiyeliyle dikkat çeken Midyat, aynı zamanda kültürel çeşitliliğiyle bölgede önemli bir merkez konumunda. Mardin'e uzaklığı ve nüfus artışı il olma taleplerini destekliyor.