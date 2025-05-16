Yaşadığınız ilçe bu listede olabilir! Türkiye haritası baştan aşağı değişebilir: Sayı 24'e ulaştı

Türkiye’de bazı ilçeler için uzun süredir gündemde olan “il olma” beklentisi yeniden hız kazandı. Bu yerleşimlerin öne çıkmasında birkaç temel faktör belirleyici oldu;

- Yüksek nüfus yoğunluğu

- Ekonomik hareketlilik

- İl merkezlerine uzaklık ve güçlü ulaşım altyapısı



Özellikle turizm, sanayi ve ticaret gibi alanlardaki gelişmişlik düzeyi bu ilçeleri dikkat çeker hale getiriyor. Ayrıca, ilçelerin başka bir ile ekonomik ve hizmet açısından bağımlı olmadan kendi kaynaklarıyla ayakta durabilmesi, il statüsü şansını artırıyor.