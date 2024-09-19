Yaşam süresi en uzun olan iller açıklandı ; Özellikle kadınlar buraları tercih ediyor
Türkiye’de yaşam süresi en uzun iller TÜİK tarafından açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıl elde edilen verilere göre en çok yaşanılabilir Türkiye illerini açıkladı. Yaşam standardı oldukça yüksek olan bu iller özellikle de kadınlar tarafından tercih ediliyor.
aa.com.tr’nin servis ettiği habere göre TÜİK, "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2020-2022 dönemi için 77,5 yıl olarak hesaplanmıştı.
KADINLAR DAHA UZUN SÜRE YAŞIYOR
Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yılı buluyor.
ÇALIŞMA ÇAĞINDAN SONRA YAŞAM SÜRESİ
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,9 yıl, kadınlar için 66,1 yıl oldu.