Yaşlanma tarih oluyor! Bilim insanları, hücresel yaşlanmayı tersine çeviren protein keşfetti
Bilim insanları, yaşlanma sürecini yavaşlatan ve hatta geri döndürebilen AP2A1 adlı proteini tespit etti. Bu keşif, yaşlanma karşıtı yeni tedavilere kapı aralayabilir.
Bilim insanları, yaşlanmanın temel mekanizmalarını aydınlatacak önemli bir keşfe imza attı. Osaka Üniversitesi’nden araştırmacılar, AP2A1 adlı proteinin yaşlanma sürecinde kilit bir rol oynadığını tespit etti.
Son araştırmalar, hücrelerde AP2A1 proteininin baskılanmasının yaşlanma belirtilerini azaltarak hücreleri yenileyebileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, genç hücrelerde bu proteinin aşırı üretiminin ise yaşlanma sürecini hızlandırdığını belirledi.