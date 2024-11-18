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  4. Yatak odasında öksürük krizi mi tutuyor? İbni Sina’nın önerdiği karışım iksir gibi geliyor

Yatak odasında öksürük krizi mi tutuyor? İbni Sina’nın önerdiği karışım iksir gibi geliyor

Soğuk havalarda eksik havalandırdığınız yatak odasında gece öksürük krizi tutuyorsa İbni Sina’nın önerisine kulak verin. Bu iksir gibi karışım sayesinde kuru öksürük yok oluyor

Yatak odasında öksürük krizi mi tutuyor? İbni Sina’nın önerdiği karışım iksir gibi geliyor - Sayfa 1

Havaların soğumasıyla ev hanımları evleri yeterince havalandırmayı ihmal ediyor. Bunun sebebi enerji ısı tasarrufu elbette. Ama dikkatsiz hareket edilirse geceleri bölünen uykulara ve konforsuz akşamlara neden oluyor.

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Yatak odasında öksürük krizi mi tutuyor? İbni Sina’nın önerdiği karışım iksir gibi geliyor - Sayfa 2

ÖNEMLİ NOT: Eğer yatak odanızda geceleri öksürük tutuyorsa sebebi içerideki havanın çok kurumuş olması olabilir.

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Yatak odasında öksürük krizi mi tutuyor? İbni Sina’nın önerdiği karışım iksir gibi geliyor - Sayfa 3

İçerideki havayı aşırıya kaçmadan nemlendirmek için bir plastik kap içerisine biraz temiz su koyabilir bu suyu da peteğin üzerine koyabilirsiniz.

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Yatak odasında öksürük krizi mi tutuyor? İbni Sina’nın önerdiği karışım iksir gibi geliyor - Sayfa 4

Burada buharlaşan su içerideki havayı nemlendirecek ve kuru öksürüğü de kesecektir.

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