Yatak odasında öksürük krizi mi tutuyor? İbni Sina’nın önerdiği karışım iksir gibi geliyor
Soğuk havalarda eksik havalandırdığınız yatak odasında gece öksürük krizi tutuyorsa İbni Sina’nın önerisine kulak verin. Bu iksir gibi karışım sayesinde kuru öksürük yok oluyor
Havaların soğumasıyla ev hanımları evleri yeterince havalandırmayı ihmal ediyor. Bunun sebebi enerji ısı tasarrufu elbette. Ama dikkatsiz hareket edilirse geceleri bölünen uykulara ve konforsuz akşamlara neden oluyor.
ÖNEMLİ NOT: Eğer yatak odanızda geceleri öksürük tutuyorsa sebebi içerideki havanın çok kurumuş olması olabilir.
İçerideki havayı aşırıya kaçmadan nemlendirmek için bir plastik kap içerisine biraz temiz su koyabilir bu suyu da peteğin üzerine koyabilirsiniz.