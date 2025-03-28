Yatak şiltelerindeki kiri kokuyu söküp atın; bembeyaz ve mis gibi kokutmanın sırrı. Tek bir malzeme
Yatak veya bazaların üzerindeki şilteleri kimyasal bir malzeme ihtiyaç duymadan temizlemek mümkün. Birkaç basit yöntemle , doğal bir malzeme ile yataklarınızın üzerini pırıl pırıl yapabilirsiniz.
Ev temizliğinde sadece kimyasal malzemelere gerek olmadığını artık pek çoğunuz biliyorsunuz. Düzenli olarak temizlik yaparken çeşitli formülleri sizlerle ekonomim.com ailesi olarak paylaşıyoruz.
Dışarıdan kimyasal almaya gerek kalmadan, evdeki birkaç doğal malzemeyi kullanarak çamaşırları beyazlatabilir, lavaboları temizleyebilir hatta çaydanlıktaki kireçlerinizi bile temizleyebilirsiniz.
Buraya kadar hemen hemen pek çok şeyi paylaştık. Ancak son zamanlarda TikTok’ta temizlik uzmanları, evdeki yatakların üzerindeki kirlerin nasıl çıkarılacağına dair bir video paylaştı.