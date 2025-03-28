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  4. Yatak şiltelerindeki kiri kokuyu söküp atın; bembeyaz ve mis gibi kokutmanın sırrı. Tek bir malzeme

Yatak şiltelerindeki kiri kokuyu söküp atın; bembeyaz ve mis gibi kokutmanın sırrı. Tek bir malzeme

Yatak veya bazaların üzerindeki şilteleri kimyasal bir malzeme ihtiyaç duymadan temizlemek mümkün. Birkaç basit yöntemle , doğal bir malzeme ile yataklarınızın üzerini pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Yatak şiltelerindeki kiri kokuyu söküp atın; bembeyaz ve mis gibi kokutmanın sırrı. Tek bir malzeme - Sayfa 1

Ev temizliğinde sadece kimyasal malzemelere gerek olmadığını artık pek çoğunuz biliyorsunuz. Düzenli olarak temizlik yaparken çeşitli formülleri sizlerle ekonomim.com ailesi olarak paylaşıyoruz.

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Yatak şiltelerindeki kiri kokuyu söküp atın; bembeyaz ve mis gibi kokutmanın sırrı. Tek bir malzeme - Sayfa 2

Dışarıdan kimyasal almaya gerek kalmadan, evdeki birkaç doğal malzemeyi kullanarak çamaşırları beyazlatabilir, lavaboları temizleyebilir hatta çaydanlıktaki kireçlerinizi bile temizleyebilirsiniz. 

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Yatak şiltelerindeki kiri kokuyu söküp atın; bembeyaz ve mis gibi kokutmanın sırrı. Tek bir malzeme - Sayfa 3

Buraya kadar hemen hemen pek çok şeyi paylaştık. Ancak son zamanlarda TikTok’ta temizlik uzmanları, evdeki yatakların üzerindeki kirlerin nasıl çıkarılacağına dair bir video paylaştı.

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Yatak şiltelerindeki kiri kokuyu söküp atın; bembeyaz ve mis gibi kokutmanın sırrı. Tek bir malzeme - Sayfa 4

Bilindiği üzere sürekli olarak kullanılan yataklar, özellikle yaz aylarında ter gibi hem kötü koku hem de kire neden olabilen hoş olmayan bir durum ortaya çıkabiliyor.

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