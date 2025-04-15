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  4. Yaz gelmeden fiyatı fırlayacak. Uzmanlardan “kilo kilo stoklayın” uyarısı- Tehlike kapıda

Yaz gelmeden fiyatı fırlayacak. Uzmanlardan “kilo kilo stoklayın” uyarısı- Tehlike kapıda

Türkiye, tarihinin en sert zirai don felaketlerinden birini yaşarken, uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Her yıl yaz ayından konserve hazırlamaya başlıyorsanız bu tavsiyeye hemen uyun!

Yaz gelmeden fiyatı fırlayacak. Uzmanlardan “kilo kilo stoklayın” uyarısı- Tehlike kapıda - Sayfa 1

Türkiye’de son dönemde tarımda beklenmedik durumlar yaşanıyor. Hava koşullarının yıkıcı etkisi, ülke tarihindeki en büyük zirai don felaketini de beraberinde getirdi. 

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Yaz gelmeden fiyatı fırlayacak. Uzmanlardan “kilo kilo stoklayın” uyarısı- Tehlike kapıda - Sayfa 2

Çiftçileri isyan ettiren bu zirai don felaketi, ürünlerin çoğunu kullanılamayacak hale getirdi. Yaşanan durum, üreticilerin bu yıl hem meyve hem de sebzeleri daha yüksek fiyatta satması anlamına da geliyor. Nitekim üreticiler zammın yolda olduğunu önceki günlerde açıklamıştı.

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Yaz gelmeden fiyatı fırlayacak. Uzmanlardan “kilo kilo stoklayın” uyarısı- Tehlike kapıda - Sayfa 3

KIŞ HAZIRLIĞINA ERKENDEN BAŞLAYIN

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Yaz gelmeden fiyatı fırlayacak. Uzmanlardan “kilo kilo stoklayın” uyarısı- Tehlike kapıda - Sayfa 4

Uzmanlar, yaz gelmeden birçok meyve ve sebzede rekolte kaybı yaşandığını belirterek, ürün arzında ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. 

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