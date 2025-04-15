Yaz gelmeden fiyatı fırlayacak. Uzmanlardan “kilo kilo stoklayın” uyarısı- Tehlike kapıda

Çiftçileri isyan ettiren bu zirai don felaketi, ürünlerin çoğunu kullanılamayacak hale getirdi. Yaşanan durum, üreticilerin bu yıl hem meyve hem de sebzeleri daha yüksek fiyatta satması anlamına da geliyor. Nitekim üreticiler zammın yolda olduğunu önceki günlerde açıklamıştı.