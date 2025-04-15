Yaz gelmeden fiyatı fırlayacak. Uzmanlardan “kilo kilo stoklayın” uyarısı- Tehlike kapıda
Türkiye, tarihinin en sert zirai don felaketlerinden birini yaşarken, uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Her yıl yaz ayından konserve hazırlamaya başlıyorsanız bu tavsiyeye hemen uyun!
Türkiye’de son dönemde tarımda beklenmedik durumlar yaşanıyor. Hava koşullarının yıkıcı etkisi, ülke tarihindeki en büyük zirai don felaketini de beraberinde getirdi.
Çiftçileri isyan ettiren bu zirai don felaketi, ürünlerin çoğunu kullanılamayacak hale getirdi. Yaşanan durum, üreticilerin bu yıl hem meyve hem de sebzeleri daha yüksek fiyatta satması anlamına da geliyor. Nitekim üreticiler zammın yolda olduğunu önceki günlerde açıklamıştı.