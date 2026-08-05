Yaz sıcağında klimalı ortamlara dikkat! Klima çarpması vücut dengesini nasıl bozuyor?

SOLUNUM YOLLARI VE MUKOZA KURULUĞUNA DİKKAT EDİN

Klimalar ortamdaki nemi çekerek havayı kurutur ve bu kuru hava solunum yollarını doğrudan olumsuz etkiler. Burnun ve boğazın iç yüzeyini kaplayan koruyucu mukoza tabakası kuruduğunda, havadaki virüs ve bakterileri süzme yeteneğini kaybeder. Bu durum farenjit, larenjit ve sinüzit gibi üst solunum yolu hastalıklarına çok hızlı bir şekilde zemin hazırlar. Boğazda kuruluk, batma hissi, kuru öksürük ve burun tıkanıklığı klima çarpmasının en tipik ilk belirtileri arasında yer alır. Ortam nemini korumak için odaya bir kap su koymak veya nem cihazı kullanmak etkili bir çözümdür.