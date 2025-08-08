Yaz sıcağında telefonunuzu serin tutmanın yolları: Meğerse sandığımızdan çok daha basitmiş!

2-) AŞIRI ŞARJDAN KAÇININ VE ORİJİNAL ŞARJ ALETİ KULLANIN

Telefonunuzu bataryası dolduktan sonra uzun süre şarjda bırakmak, batarya üzerinde gereksiz bir stres yaratır ve bu da ısınmanın yaygın nedenlerinden biridir. Modern telefonların çoğu "akıllı şarj" özelliklerine sahip olsa da, yine de batarya tamamen dolduğunda şarjdan çekmek en sağlıklısıdır.Uzmanlar, telefon bataryalarının ömrünü uzatmak için şarj seviyesini %20 ile %80 arasında tutmayı önermektedir. Bu aralık, batarya hücrelerinin en az stres altında olduğu aralıktır ve aşırı şarjdan kaynaklanan ısınmayı da büyük ölçüde önler. Ayrıca, telefonunuzla birlikte gelen veya marka tarafından onaylanmış orijinal şarj adaptörleri ve kabloları kullanmaya büyük özen gösterin. Piyasada bulunan kalitesiz, ucuz yan sanayi şarj aletleri hem daha yavaş şarj eder hem de elektriksel dalgalanmalar nedeniyle telefonunuzun bataryasına ve diğer bileşenlerine zarar vererek aşırı ısınmasına yol açabilir. Orijinal ekipmanlar, belirli güvenlik standartlarına göre üretildiği için hem sizin hem de cihazınızın güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.