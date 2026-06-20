Yaz sıcakları erken doğumu tetikler mi? Hamileler için yazın beslenme önerileri!
Yaz aylarına denk gelen gebeliklerde, artan terleme nedeniyle sıvı-elektrolit dengesini korumak ve günde 2.5-3 litre su tüketmek hayati önem taşır. Sıcak çarpması ve erken doğum riskine karşı günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalı, hafif gıdalar tüketilmeli, hava alan giysiler tercih edilmeli ve klima kullanımıyla ortam sıcaklığı 22-24°C civarında tutulmalıdır.
SICAK HAVALARDA VÜCUDUN SIVISIZ KALMAMASI İÇİN ALINACAK EN ÖNEMLİ ÖNLEMLER
Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, anne adaylarının normalden çok daha fazla terlemesine neden olur. Terleme yoluyla vücudumuzdan sadece su değil, aynı zamanda sodyum ve potasyum gibi hayati önem taşıyan faydalı mineraller de eksilir. Bu minerallerin kaybedilmesi, hamile kadının tansiyon dengesini altüst edebilir ve hücrelerinin çalışmasını bozabilir. Bu yüzden yaz gebeliğinde vücudun sıvı ve mineral dengesini korumak, hem annenin kendi sağlığı hem de karnındaki bebeğin gelişimi için ilk kuraldır.
GÜNLÜK PLANLARIMIZI GÜNEŞE GÖRE NASIL AYARLAMALIYIZ?
Yaz mevsimini rahat geçirmek isteyen hamilelerin, günlük işlerini ve yürüyüş gibi aktivitelerini havanın daha serin olduğu saatlere planlaması gerekir. Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği ve sıcaklığın tavan yaptığı öğle saatlerinde açık havada bulunmaktan kesinlikle kaçınmalıyız. Eğer dışarı çıkmak zorundaysak, adımlarımızı mutlaka gölgelik alanlardan seçmeliyiz. Güneş altında geçirilecek uzun saatler, halsizlik ve baş dönmesi gibi can sıkıcı şikayetleri beraberinde getirebilir.
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN HAFİF VE SULU YAZ BESLENMESİ
Yaz sıcağında midemizi ve sindirim sistemimizi yoracak ağır, yağlı, kızartmalı ve aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmamız şarttır. Bunların yerine salatalık, kavun ve karpuz gibi su oranı çok yüksek olan taze meyve ve sebzelere ağırlık vermeliyiz. Su içmek için mutlaka susama hissinin gelmesini beklememeli, gün içine yayarak bardağımızı sürekli tazelemeliyiz. Ayrıca doktorumuz aksini söylemediği sürece, kaybedilen mineralleri yerine koymak için günde bir tane sade maden suyu içmek çok faydalıdır.
TERLETMEYEN DOĞRU KIYAFET SEÇİMİ VE GÜNEŞ KORUYUCULAR
Yazın dışarı çıkarken kıyafet seçimi hamileler için büyük bir konfor unsurudur. Cildin rahatça hava almasını sağlayan, terletmeyen, açık renkli, pamuklu veya keten kumaşlardan yapılmış bol giysiler tercih edilmelidir. Tabii ki dışarı adım atmadan önce cildimizi korumayı da unutmamalıyız. Geniş siperlikli bir şapka takmak, kaliteli bir güneş gözlüğü kullanmak ve yüzümüze yüksek faktörlü bir güneş kremi sürmek, yaz aylarında cildimizde oluşabilecek hamilelik lekelerinin önüne geçer.