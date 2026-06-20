Yaz sıcakları erken doğumu tetikler mi? Hamileler için yazın beslenme önerileri!

SICAK HAVALARDA VÜCUDUN SIVISIZ KALMAMASI İÇİN ALINACAK EN ÖNEMLİ ÖNLEMLER

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, anne adaylarının normalden çok daha fazla terlemesine neden olur. Terleme yoluyla vücudumuzdan sadece su değil, aynı zamanda sodyum ve potasyum gibi hayati önem taşıyan faydalı mineraller de eksilir. Bu minerallerin kaybedilmesi, hamile kadının tansiyon dengesini altüst edebilir ve hücrelerinin çalışmasını bozabilir. Bu yüzden yaz gebeliğinde vücudun sıvı ve mineral dengesini korumak, hem annenin kendi sağlığı hem de karnındaki bebeğin gelişimi için ilk kuraldır.