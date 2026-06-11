Yaz sıcakları kapıda: Eviniz için en doğru klima nasıl seçilir?

ODA KONUMU VE CEPHE

Sadece oda ölçüsü doğru klima kapasitesini bulmak için yeterli değildir. Klimanın kurulacağı odanın hangi cepheye baktığı da büyük önem taşır. Özellikle güney cepheli odalar gün boyunca daha fazla güneş ışığı alır. Bu durum odada daha yüksek kapasiteli bir cihaz ihtiyacı doğurur. Pencerelerin büyüklüğü ve evdeki yalıtım durumu da hesaba katılmalıdır.