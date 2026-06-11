Yaz sıcakları kapıda: Eviniz için en doğru klima nasıl seçilir?
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte klima arayışı başladı. Hem bütçenizi koruyacak hem de evinizi en verimli şekilde serinletecek doğru klimayı seçerken dikkat etmeniz gereken altın kuralları bir araya getirdik. Detaylar haberimizde…
DOĞRU KAPASİTE SEÇİMİ
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte klima alışverişleri büyük bir hız kazandı. Doğru klima seçimi evinizde hem yüksek konfor hem de ciddi enerji tasarrufu sağlar. İlk aşamada odanın metrekaresine en uygun soğutma kapasitesi doğru belirlenmelidir. Gereğinden büyük veya küçük tercih edilen klimalar cihazın verimini tamamen düşürür. BTU adı verilen bu kapasite değeri oda ölçülerine göre dikkatlice hesaplanmalıdır.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖNEMİ
Klima seçerken cihazın enerji sınıfına mutlaka çok dikkat edilmelidir. Yüksek enerji sınıfına sahip olan cihazlar elektrik faturanızı önemli ölçüde düşürür. Özellikle Inverter teknolojisine sahip yeni modeller yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar. Bu teknoloji kompresör hızını ortamın ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlar. Uzun vadede bütçenizi korumak adına bu tasarruflu modelleri seçmeniz gerekir.
ODA KONUMU VE CEPHE
Sadece oda ölçüsü doğru klima kapasitesini bulmak için yeterli değildir. Klimanın kurulacağı odanın hangi cepheye baktığı da büyük önem taşır. Özellikle güney cepheli odalar gün boyunca daha fazla güneş ışığı alır. Bu durum odada daha yüksek kapasiteli bir cihaz ihtiyacı doğurur. Pencerelerin büyüklüğü ve evdeki yalıtım durumu da hesaba katılmalıdır.
FİLTRELEME VE HAVA KALİTESİ
Klimalar sadece ortamı soğutmakla kalmaz iç mekandaki hava kalitesini etkiler. Gelişmiş filtre sistemleri tozu ve zararlı bakterileri havadan başarıyla arındırır. Alerjik bünyeye sahip kişiler için anti-alerjik filtreler çok büyük bir şarttır. Düzenli temizlenebilen filtre yapıları performansı her zaman en yüksek seviyede tutar. Sağlığınızı korumak için hava temizleme özelliği gelişmiş modelleri inceleyin.