Yaz sofralarının baş tacı: Kavun, hem lezzetli hem de şifa kaynağı!

Kavunun mucizevi faydaları

1-) Mükemmel bir C vitamini kaynağı: Bağışıklık kalkanı ve cilt yenileyici

Kavun, C vitamini açısından oldukça zengindir. Orta boy bir dilim kavun, günlük C vitamini ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilir. Bilindiği üzere C vitamini, güçlü bir antioksidan olup, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bizi hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle yaz aylarında dahi maruz kalabileceğimiz mikroplara karşı vücudumuza adeta bir kalkan görevi görür. Bununla birlikte, C vitamini cilt sağlığımız için de hayati öneme sahiptir. Kolajen üretimine katkıda bulunarak cildin elastikiyetini korumasına, daha pürüzsüz ve genç görünmesine yardımcı olur. Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı cildin direncini artırmada da rol oynar.