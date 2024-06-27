Yaz tatilinde çocukların kişisel gelişimine katkı sunacak 9 öneri
Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, çocukların öğrenme hallerinin tatilde de devam ettiğini belirterek ve ebeveynlere oldukça önemli görevler düştüğünü söyledi. Karaçiçek, çocukların kişisel gelişimine katkı sunacak önerilerde bulundu.
Tatilde yaşanan başarılı deneyimlerin çocuklara çalışkanlık, yeterlilik ve hakimiyet duygusu kazandırırken aynı zamanda özgüvenlerini de artırdığını söyleyen Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, uzun yaz tatilini çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak keyifli bir sürece dönüştürmenin yollarını anlattı.
Psikolog Karaçiçek, çocuğun kişisel gelişimine katkı sunacak 9 öneriyi şu şekilde sıraladı:
Planlarınıza onu da dahil edin
Çocuklarla konuşarak fikirlerini almak ve onları yapılan planlara ortak etmek kendilerini daha değerli hissettirecektir. Tatil süreçlerini çocuğunuzla beraber planlamak ise hem onların bu duruma daha kolay uymalarını sağlar hem de karar verme becerilerini geliştirir.
Yaz kampına gönderin
Yaz kamplarında geleneksel öğretim programları uygulanmaz. Bu nedenle çocuğunuz okul döneminin üzerine katılacağı böyle bir etkinlik ortamından oldukça keyif alacaktır. Burada çocuklar üretime katılarak yeni bilgiler öğrenecek ve aynı zamanda sosyal olarak da birçok kazanım elde edecektir.
Yardımlaşmaya teşvik edin
Çocuğunuza yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretebileceğiniz farklı yöntemler bulmanız onu bu konuda harekete geçirecektir. Bunun için kendisine harçlığının bir miktarı ile sokak hayvanlarına mama almasını, pazardan dönen bir tanıdığın filesini evine kadar taşımasını veya örneğin krakerlerini arkadaşları ile paylaşmasını teklif edebilirsiniz.