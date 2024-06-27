Yaz tatilinde çocukların kişisel gelişimine katkı sunacak 9 öneri

Yardımlaşmaya teşvik edin

Çocuğunuza yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretebileceğiniz farklı yöntemler bulmanız onu bu konuda harekete geçirecektir. Bunun için kendisine harçlığının bir miktarı ile sokak hayvanlarına mama almasını, pazardan dönen bir tanıdığın filesini evine kadar taşımasını veya örneğin krakerlerini arkadaşları ile paylaşmasını teklif edebilirsiniz.