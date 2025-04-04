Yaza girerken hasta olmayın. Uzmanlar kelle paça yerine bu çorbayı öneriyor
Kıştan yaza geçildiğinde özellikle mevsim değişikliklerinde bağışıklığın güçlü kalması önemlidir. Uzmanlar özellikle bu dönemlerde sıcak ve besleyici çorbaları tüketmeyi tavsiye ediyor
Kış mevsimi boyunca sıklıkla içilen kelle paça çorbası dışında uzmanlar tavuk suyu çorbasının tercih edilmesi hususunda tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kelle paça çorbası, antioksidan ve kolajen özellikleri sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirir ve pek çok hastalığa karşı vücudu korur. Ancak kelle paça çorbası fiyatlarının tavanı görmesi alternatif çorba arayışına itiyor.
Bu noktada tıpkı kelle paça gibi vücudu tüm zararlardan koruyan ve bağışıklığı zımba gibi yapan tavuk suyu çorba önerilmektedir. Tavuk suyu çorbası, hem besleyici kabiliyetleri hem de daha az maliyetli olması nedeniyle son zamanların gözdesi olmuştur.
KOLAJEN VE MİNERAL DEPOSUDUR
Acibadem.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Tavuk çorbası, besleyici içeriği ve sağlık yararlarıyla öne çıkan bir yemektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, solunum yollarını açar ve sıvı kaybını önler. Özellikle soğuk algınlığı, grip ve mide rahatsızlıklarında doğal bir destek sunar. Kemik suyu eklenerek kolajen ve mineral içeriği artırılabilir.