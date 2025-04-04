Yaza girerken hasta olmayın. Uzmanlar kelle paça yerine bu çorbayı öneriyor

Bu noktada tıpkı kelle paça gibi vücudu tüm zararlardan koruyan ve bağışıklığı zımba gibi yapan tavuk suyu çorba önerilmektedir. Tavuk suyu çorbası, hem besleyici kabiliyetleri hem de daha az maliyetli olması nedeniyle son zamanların gözdesi olmuştur.