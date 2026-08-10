Yazın şifa reçetesi: Sofranızı sağlığa dönüştüren 12 mucize sebze!

TAZE FASULYE

A, C ve K vitaminleri ile demir minerali bakımından zengin olan taze fasulye, kemik yapısını güçlendiren harika bir yaz besinidir. İçerdiği yoğun lif sayesinde kolesterolü dengeler ve kalp-damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltır. Antioksidan özellikleri vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Göz sağlığını koruyan lutein maddesini barındırır ve düşük glisemik indeksiyle diyabet hastaları için son derece güvenli bir alternatiftir.